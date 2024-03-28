Такое короткое и жестокое слово, которое повторяют в эти дни миллионы жителей нашей страны. Трагедия в «Крокус Сити Холле» разбила сердца миллионов россиян. Мы скорбим по каждому безвинно погибшему человеку во время этого чудовищного по своей жестокости теракта. И нет таких слов, чтобы выразить это раздирающее душу чувство… Более полутора миллионов россиян пришли в эти дни к стихийным мемориалам. Самый большой из них – в Красногорске. Туда люди идут и днем, и ночью. Несут свечи, цветы, игрушки и белых журавликов… Плачут женщины, плачут мужчины. Кто-то из них во время теракта там, в «Крокусе», потерял своих близких. Но большинство тех, кто приходит к мемориалам, - это совершенно незнакомые люди. Как и те, что ежедневно терпеливо стоят в очередях в центрах сдачи крови. Только в Москве за два дня было сдано ее более 2 тонн. Для них, для всех нас, нет чужой боли. Это наша общая боль... В Дубне стихийный мемориал образован на Большой Волге у памятника малолетним узникам, рядом с братскими могилами. Он утопает в живых цветах. Кто-то несет свечи и гвоздики к ротонде, кто-то - к монументу в сквере Авиастроителей, выражая таким образом свою скорбь и одновременно сопричастность к произошедшим событиям. За новостными сводками в эти дни следят миллионы наших сограждан. Ни для кого уже не секрет, что террористов – исполнителей кровавой расправы, задержали. Взяты и несколько их сообщников. Ведутся следственные действия. Всем нашим спецслужбам уважение за то, что не просто взяли, но и демонстрируют сегодня всему миру, что будет с каждым, кто попытается встать на путь террора, кто осмелится за деньги или из идейных соображений покуситься на жизнь наших сограждан. Это единственный способ сегодня защитить простых людей от жестоких нелюдей в человеческом обличии: показать наглядно, что с ними будет, что их неминуемо ждет… Слова соболезнований в эти дни звучат и от глав десятков государств. Они прекрасно понимают, как понимаем и все мы, что терроризм, он не имеет ни границ, ни национальностей. И остановить его можно лишь объединив усилия, раздавив эту жестокую заразу международной солидарностью и максимальным взаимодействием. Пока же это во многом лишь слова, и бороться с кровавым террором приходится, в общем-то, в одиночку… Не знаю почему, но очень тронула мое выжженное за эти дни болью сердце инсталляция на знаковых небоскребах в Объединенных Арабских Эмиратах в цветах российского триколора. «Мы разделяем вашу боль, - словно доносится на разных языках. А потом, сквозь скорбь и слезы: «Мы солидарны с Россией»… Анна Сухая Фото автора