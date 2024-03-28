Мастер спорта СССР по самбо, мастер спорта России международного класса, мастер спорта России по дзюдо, судья всероссийской категории, руководитель физического воспитания ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» (бывший АТТ «Дубна») Борис Пивоваров выполнил почетное поручение президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева. Он вручил Благодарность, подписанную президентом Всероссийской федерации самбо, директору Объединенного института ядерных исследований Григорию Трубникову за большой вклад в развитие национального вида спорта - самбо.

Как прокомментировал Борис Пивоваров, Григорий Владимирович Трубников всегда очень внимательно относится к просьбам и чаяниям городских самбистов, неоднократно оказывал всестороннюю помощь в поездках на различные турниры и соревнования.

В конце прошлого года в России очень широко отмечалось 85-летие нашей национальной борьбы самбо. В честь юбилея было проведено множество спортивных мероприятий и соревнований. Турниры проходили более чем в ста городах - от Калининграда до Камчатки.

Главные же торжества по случаю Всероссийского дня самбо 15 и 16 ноября приняла на себя столица. В Москве, в Международном центре самбо на Лужнецкой набережной, состоялся основной турнир. На его арене прошли соревнования по сдаче норм ГТО и спортивному самбо среди 16 команд, среди которых команды Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тверской, Иркутской и других областей Российской Федерации.

А на следующий день площадка Международного центра самбо трансформировалась под проведение большого форума «Время самбо», посвященного 85-летию национальной борьбы. Юбилей любимого вида спорта торжественно отпраздновали при переполненном зале центра.

Собственно, самбо - далеко не единственный вид спорта в Дубне, который финансово и материально поддерживает Объединенный институт ядерных исследований.

- Мы поддерживаем все здоровые активности в нашем городе, которые служат сохранению здоровья детей и формированию культуры здорового образа жизни горожан, - отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников, - и пока у Института будут возможности, будем этим заниматься.

Можно констатировать, что не без нашей поддержки дубненские самбисты получили первые места на соревнованиях российского уровня, футболисты вошли в тройку лучших команд Московской области, волейболисты держат достойное место на областных соревнованиях.

Второй год привозим в Дубну этапы Кубка по пляжному волейболу. В августе прошлого года, например, турнир по пляжному волейболу «Кубок Московского моря» собрал более 20 команд из Москвы, Ярославля, Твери, Воронежа, Рязани и Подмосковья. Соревнования проводились на волейбольных кортах Менделеевской набережной.

Поддерживаем и дубненских пловцов, знаменитую команду клуба ветеранов спортивного плавания «105-й элемент», и занятия зимними видами спорта. В этом году мы подарили лыжной базе «Юде-Кон» новый снегоход «Буран», сделали освещение на лыжной трассе стадиона, где можно до десяти часов ночи кататься на лыжах, - поделился Григорий Владимирович.

Помимо активных занятий на благо физического здоровья дубненцев, Объединенный институт поддерживает также занятия художественным творчеством - это и музыка, и хоровое пение, и балет, и танцы. Дубна здесь очень сильна своими культурными традициями. У нас и хоры уникальные, и танцевальные коллективы лучшие.

Всего лишь полтора года

назад состоялось торжественное открытие современного балетного зала Дома культуры «Мир» ОИЯИ, на церемонии которого выступили с класс-концертом хореографические коллективы детских школ искусств «Рапсодия» и «Вдохновение».

Второй балетный зал после хорошего ремонта открылся на улице Моховой. Там занимается хореографический коллектив «Балет Дубны». Конечно, руководители этих коллективов искренне благодарны ОИЯИ в лице его директора Григория Владимировича Трубникова за существенную поддержку детских коллективов, за возможность заниматься с детьми в шикарных балетных классах.

- Для меня, - говорит директор ОИЯИ, - большое счастье быть сопричастным к этим замечательным инициативам, быть полезным и помогать. И это не спонсорская помощь, это действительно большое счастье - поделиться, когда имеется возможность, - заключил Григорий Трубников.

Татьяна КРЮКОВА