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Идет подготовка к паводку Печать
28.03.2024 09:55

Пик весеннего паводка в Подмосковье прогнозируют ко второй декаде апреля. Большое количество выпавшего за зимний период снега говорит о том, что ситуация ожидается непростая.

Левобережная площадка ОЭЗ «Дубна», где ведут свою деятельность более сотни резидентов, находится в зоне риска подтопления. Профильные службы управляющей компании особой экономической зоны принимают активные меры для того, чтобы этого не допустить.

Специалисты ежедневно производят измерение уровня воды в реке Волге и в Центральной канаве. Вся информация направляется в специально созданный на этот период оперативный штаб.

В рамках проведения подготовки к прохождению паводка специалистами отдела капитального строительства ОЭЗ «Дубна» были разработаны и произведены работы по устройству шиберного затвора на Центральной канаве. Такая прочная металлическая конструкция исключит подпор воды в канаву со стороны реки Волги.

20 марта на правом берегу сотрудниками ОЭЗ «Дубна» с привлечением техники подрядных организаций были разобраны бобровые плотины на канаве, идущей от Нового шоссе в сторону деревни Козлаки.

Также в этот день были очищены от веток, упавших деревьев и мусора границы водопропускной трубы, проложенной под Новым шоссе. Большой объем работ проведен с помощью экскаватора.

Светлана Жукова
  		 
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