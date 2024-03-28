Отделению детской хирургии Дубненской больницы исполнилось 3 года. Оно было открыто в марте 2021 года в условиях нового хирургического центра Дубненской больницы.

Сегодня в отделении 20 коек, в их числе 15 детской хирургии, 5 детской урологии и андрологии. Работает три детских хирурга. Заведующий отделением врач-хирург высшей категории Андрей Рохманько. Ежегодно экстренную и плановую помощь в отделении получают более 1,3 тысячи детей. На лечение поступают пациенты из Дубны, Талдома, Дмитрова, Долгопрудного и других округов Подмосковья, а также из соседних регионов. Проводится широкий спектр как малоинвазивных операций, так и открытым доступом. Комфортные условия пребывания, атмосфера доброжелательности и позитива, забота врачей, среднего и младшего персонала помогают быстрее восстанавливать здоровье юных пациентов.

«Отделение детской хирургии Дубненской больницы является ведущим на севере Подмосковья, обеспечивает высокое качество лечения детей с хирургической патологией. В отделении работают прекрасные специалисты, которым родители доверяют самое дорогое - здоровье детей», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Напомним, что Дубненская больница по итогам прошлого года заняла лидирующие позиции среди медучреждений Подмосковья по проведению малоинвазивных операций. Это стало возможным благодаря высокой квалификации врачей и оснащению современным оборудованием.

По информации пресс-службы Дубненской больницы