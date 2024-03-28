В МСЧ №9 ФМБА России открыли еще одно новое отделение - ортопедической реабилитации. Представители управляющей компании ОЭЗ «Дубна» поздравили своего партнера со значимым событием.

В наукограде Дубна уже привыкли к тому, что МСЧ №9, коллектив которой сегодня обслуживает почти 25 тысяч его жителей, а также свыше 7 тысяч специалистов ОЭЗ «Дубна», постоянно оснащается самым передовым лечебно-диагностическим оборудованием, открывает новые отделения. Только за последние три года здесь появились и успешно работают гемодиализный, сердечно-сосудистый центры и центр амбулаторной медицинской реабилитации с водолечебным комплексом, отделения приемно-диагностическое и паллиативной помощи.

Именно в медсанчасти при поддержке Федерального медико-биологического агентства России открыт первый в стране головной референсный Центр промышленной медицины, в рамках которого сегодня действует цифровой здравпункт особой экономической зоны, основанный на принципах телемедицины. Здесь специалисты МСЧ оказывают сотрудникам ОЭЗ первичную медицинскую помощь, проводят профилактические осмотры и диспансеризацию, санитарно-противоэпидемические и иные мероприятия, работники имеют возможность дистанционно получать консультацию врачей узких специальностей ведущих клиник страны.

И вот еще одно радостное событие - в МСЧ №9 торжественно открыли отделение ортопедической реабилитации. Его работа будет направлена на восстановление всех жизненно важных функций костно-мышечной системы организма человека. Сотрудники НПК города, жители Дубны и других близлежащих к ней населенных пунктов, а также участники СВО смогут получать бесплатную качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования.

В этот день коллектив и его руководителя Ирину Ларионову поздравили с важным событием представители администрации города, ОИЯИ, ДМЗ, завода «Тензор» и ГосМКБ «Радуга», других предприятий, прикрепленных к медицинскому учреждению. Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов отметил динамичное развитие медсанчасти, высокую квалификацию работающих здесь специалистов, выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество, направленное на здоровьесбережение специалистов ОЭЗ, и вручил партнерам подарок от коллектива управляющей компании.

Светлана ЖУКОВА

Фото пресс-службы ОЭЗ Дубна