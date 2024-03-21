К середине дня понедельника, 18 марта, в систему ГАС «Выборы» были внесены все 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Президентом России переизбран Владимир Путин с результатом 87,28%. Результаты кандидатов в президенты: 1. Владимир Путин (самовыдвижение) - 87,28% 2. Николай Харитонов (КПРФ) - 4,31% 3. Владислав Даванков («Новые люди») - 3,85% 4. Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,20% Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что за дни голосования в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую надо было бы рассматривать на заседании. Тем не менее, до утверждения официальных итогов выборов на заседании ЦИК (оно намечено на 21 марта) итоги голосования считаются предварительными. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин одержал также победу и в голосовании за рубежом на выборах главы российского государства. «Разные цифры в разных географических точках. Но, в общем, и там тоже Путин одержал победу», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любой голос важен в этом голосовании. Отметим, что, согласно данным Центризбиркома, Владимира Путина на зарубежных участках поддержали 72,1% избирателей. В Подмосковье, как отметил губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, впервые в этом году больше 6 млн избирателей. И также впервые на участки пришло 4 млн 800 тыс. жителей, это явка в 77%. «Мы поздравляем нашего Президента с важной и убедительной победой, - сказал Андрей Юрьевич. - Хочу поблагодарить каждого, кто пришел на участки или отдал свой голос электронно. Подмосковье - очень разное, и каждый, когда делал выбор, наверняка думал о чем-то, что важно именно для него или для его семьи. Нам всем важно, чтобы продолжались позитивные перемены в самых разных сферах жизни. Ключевые из них идут при поддержке президента в каждом регионе России и, конечно, в нашем Подмосковье». В Дубне работали 28 избирательных участков. Жителям также было доступно дистанционное электронное голосование. Согласно протоколам территориальной избирательной комиссии нашего города, В.В. Путин набрал 76,99% голосов, В.А. Даванков - 10,08%, Н.М. Харитонов - 5,91% и Л.Э. Слуцкий - 3,49%. Победивший на выборах действующий глава государства Владимир Путин провел в понедельник, 18 марта, встречу в Кремле с другими кандидатами на должность президента. Он отметил, что у него и других кандидатов общие цели. «Есть вещи, которые нами понимаются единообразно. Это безопасность России, вопросы, связанные с внешним контуром и необходимостью добиваться суверенитета в сфере обороноспособности и в сфере технологий, в сфере финансово-кредитной политики и так далее», - сказал он. Поэтому Путин призвал трех других кандидатов продолжать активную совместную работу. Он обратил внимание на то, что все кандидаты во время предвыборной кампании встречались с большим количеством людей. «Электоральная база каждой партии на самом деле не изменилась, есть своеобразие текущего момента, это отразилось на выборах президента как главы государства и Верховного главнокомандующего, но электоральная база как была, так и сохраняется», - считает глава государства. - А значит, нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач, - подытожил В.В. Путин. Подготовила Анна Владимирова Фото пресс-службы Администрации Дубны