Мой новый старый президент! И хо-ро-шо! Хорошо, что наступила спокойная ясность: наша Россия продолжит свой путь дальше. Понятно, что лёгким он не будет. Разве ж дадут спокойно жить? Нам никогда легко не шагалось. Не привыкать. А как металась вся эта западная козлобратия, стараясь задвинуть как-нибудь президента, вновь подсунув очередного Ельцина с его «святыми 90-ми». Эй, а вы кто? Кони в пальто. Так повидали мы коняг в разных «пальтах». С чего вы, убогие, решили, что именно вас будем слушать? Это вы Россию от края бездны оттащили? Это вы народу веру в себя и страну вернули? Это вы армию возродили, одели, обули, вооружили? Это вы олигархов от власти отрешили? Это вы с вражинами сегодня на всех фронтах на смерть бьётесь за жизнь страны? Ну уж нет, хватит, мы лучше своего патриота президента послушаем, который годами беспощадно тратил себя на благо России, работал «как раб на галерах», выражаясь словами императора Николая I. Владимир Владимирович, поклон Вам низкий за то, что свою единственную жизнь, данную вам Богом, не прокутили, не себе родному посвятили, а кладёте на благо страны. Здоровья вам, сил, терпения да настоящих СОработников в помощь. Молюсь о вас. Марина КРИВОНОСОВА