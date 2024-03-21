Как сообщили нам друзья из побратима Дубны - словенского города Нова-Горицы, бывший мэр их города Матей Арчон назначен вице-премьером Правительства Словении. Именно Матей Арчон, будучи мэром Нова-Горицы, подписал договор о побратимстве с Дубной в теперь уже далеком 2015 году. В 2013 году он в составе делегации из Нова-Горицы посетил наш город. А все делегации из Дубны, посещавшие словенский город-побратим, всегда тепло и радушно принимались мэром Нова-Горицы в «зеленом зале» администрации - это была своя сложившаяся традиция. За вклад в развитие сотрудничества между нашими городами в 2020 году Посол России в Словении Т.Р. Эйвазов вручил Матею Арчону Благодарность Посольства. А начался проект сотрудничества между нашими городами «Мосты дружбы: Дубна - Нова-Горица» в 2012 году с выступления народного хореографического коллектива «Калинка» в мероприятиях «Марибор - культурная столица Европы». Тогда по приглашению Посла России Д.Г. Завгаева наш коллектив с триумфом выступил в городах Словении. Несмотря на непростую международную ситуацию, проект дружбы между городами продолжает развиваться. Так, в начале года состоялось очередное онлайн-общение участников международного проекта. Его руководители с российской и словенской сторон Т.Карягин и Б.Братина еще раз подтвердили заинтересованность в развитии отношений между жителями городов, а также преподавателями и учащимися гимназии Нова-Горицы и школы №1 г. Дубны. А по информации учителей словенской гимназии, количество изучающих русский язык в их учебном заведении увеличилось. Это не может не радовать. И это при том, что Словения испытывает жесткий прессинг блоковой ответственности как член ЕС и НАТО. В этих условиях особенно ценно, что этот международный проект народной дипломатии между нашими странами и городами продолжает развиваться.