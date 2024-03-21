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Студенты не нарушили традицию Печать
21.03.2024 08:27

Широкий четверг - четвертый день масленичной недели, студенты ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП3 встретили, как и положено, весело и с задором.

 

Этот день еще называют Разгуляй, поскольку народные гулянья становятся наиболее массовыми и веселыми. В древности считалось, что именно в этот день зима окончательно уступает место весне. Люди старались провести четверг весело, чтобы привлечь благоприятные события в свою жизнь.

‍Вот и студенты ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП3, поддержав заложенную три года назад традицию празднества, встретили Масленицу развлекательной программой «Гуляй народ, Масленица у ворот». Конкурсы, забавы, угощения... Все, как и должно быть в Широкий четверг.

Коллектив техникума выражает огромную благодарность за помощь в проведении масленичных гуляний сотрудникам Левобережной библиотеки. Праздник удался на славу!

Анна Владимирова

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