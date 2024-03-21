Ушла из жизни Нина Петровна Халяпина. Много лет она работала на благо города. Для многих поколений дубненцев Нина Петровна останется в памяти как лучший учитель и директор. Она была несомненным лидером и патриотом.

Всю жизнь Нина Петровна посвятила образованию Дубны: в 1973-м начала свою профессиональную деятельность как старшая пионерская вожатая средней школы № 8, в 1988-м стала директором Дома пионеров, а в 1989 году - уже директором школы № 2 и учителем истории и обществознания.

За педагогическое мастерство, творческий поиск награждена значком «Отличник народного просвещения РФ», Почетными знаками Московской областной Думы «За трудовую доблесть», «За труды», Почетным знаком Губернатора Московской области «Благодарю», Почетным знаком «За заслуги перед Дубной», многочисленными Почетными грамотами.

Очень важным для Нины Петровны было гражданско-патриотическое воспитание, именно ею были созданы единственные в городе профильные кадетские классы.

Как депутат Совета депутатов Дубны она также многое сделала для наукограда, всегда стояла на страже его интересов, ведь за ней были ученики, их родители, педагоги.

Она останется в памяти коллег и соратников как человек, преданный своему делу, открытый, доброжелательный, увлеченный, способный принимать ответственные решения, она навсегда останется примером для нас.

Спасибо, Нина Петровна. Дубна будет помнить вас…