В Дубне в этом году будет проведена масштабная модернизация теплоснабжающего хозяйства. Как отметил глава города М.А. Тихомиров, к началу отопительного периода на 2024-2025 гг. по планам - выполнить капремонт самых изношенных участков тепловых сетей: от ул. 9 Мая до ул. Вокзальной; на ул. Вернова, на ул. Промышленной, на ул. Энтузиастов. Также прорабатывается вопрос реконструкции котельной №3 на ул. Тверской. Речь идёт о замене котла и установке дополнительного котла. Будет проведён и капремонт котельной №1 на ул. Промышленной: там заменят котел и кабель резервного питания. Программа повышения надежности электроснабжения Московской области проводится по поручению губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева.