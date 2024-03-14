Старт масленичной неделе дали в минувшие выходные в Дубне. Яркий праздник с народными гуляньями развернулся 10 марта на площади Космонавтов, куда пришли, как говорится, и стар и млад. Для дубненцев всех возрастов было чем заняться и развлечься, да и погода благоволила весь день провести на свежем воздухе.

Открыли праздник, согласно традициям масленичной недели, масленичным балаганом. А возглавили его повозки, запряженные четвероногими красавцами из конюшни Владимира Гущина. Наряженные в яркие костюмы скоморохов, сказочных героев, русских народных красавиц артисты коллективов ДК «Октябрь» создавали праздник: пели песни и частушки, водили хороводы, устраивали конкурсы и потешные состязания с призами и подарками. Ну, и куда же на масленичной неделе без блинов – ароматных, тоненьких ажурных и маслянистых, румяных, пышных!

Центральным событием праздничной программы стало изготовление наряда для масленичного чучела всем миром. Получилось очень даже неплохо, а главное – весело и задорно.

Коллектив ДК «Октябрь» выражает особую благодарность детям, родителям и учителям пятой и десятой школ, которые помогли сделать праздник таким ярким и душевным, а также команде спортивной школы «Дубна», которая провела замечательную спортивно-развлекательную программу. А завершился праздник игровой театрализованной программой «Как Емеля Масленицу встречал», так что встреча дубненцев с Бабой-ягой, Кощеем, Лешим, самим Емелей и другими сказочными героями подняла настроение всем, кто искал сказочного веселья. Завершится же масленичная неделя в воскресенье, 17 марта, в Парке семейного отдыха масленичными гуляньями.