Администрацией городского округа Дубна Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области определено место под размещение детского амбулаторно-поликлинического учреждения на 200 посещений в смену (далее - поликлиника) на части земельного участка с кадастровым номером 50:40:0020111:3119 по ул. Вернова С.Н.

В настоящее время Правительством Московской области проводятся мероприятия по включению строительства поликлиники в профильную региональную программу.