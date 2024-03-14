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Место под поликлинику определено Печать
14.03.2024 05:58

Администрацией городского округа Дубна Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области определено место под размещение детского амбулаторно-поликлинического учреждения на 200 посещений в смену (далее - поликлиника) на части земельного участка с кадастровым номером 50:40:0020111:3119 по ул. Вернова С.Н.

В настоящее время Правительством Московской области проводятся мероприятия по включению строительства поликлиники в профильную региональную программу.

 
  		 
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