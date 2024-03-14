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На звание «Семья года» Печать
14.03.2024 05:57

4 марта стартовал ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года».

Основная задача конкурса направлена на распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.

Участники конкурса могут проявить себя в 5 номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций».

Для участия семей в региональном этапе конкурса необходимо в срок до 14.04.2024 сформировать заявки-представления и направить в Окружное управление социального развития № 3 Министерства социального развития Московской области по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
  		 
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