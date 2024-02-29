Глядя на это фото и заснеженные экспонаты Музея истории крылатых ракет, что работает на территории школы №10, с трудом верится, что такой высокий слой снежного наста лежал всего неделю назад. Обильные снегопады под конец зимы сделали свое дело: некоторые музейные образцы ракетной техники оказались полностью заметены снегом! Дворник ответственно убирает территорию: дорожки, ведущие к музею, всегда в образцовом порядке. Но вот очистить все экспонаты от снега и саму открытую площадку музея ему, увы, не под силу. Работники музея обратились к сотрудникам ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (предприятие входит в состав КТРВ и является членом Союза машиностроителей России), и те не отказали - на совесть расчисти и площадку, и представленную на ней технику. - В начале февраля, когда мы отмечали в музее 100-летие со дня рождения Г.К. Самохвалова, долгие годы работавшего на руководящих должностях в МКБ «Радуга», ближайшего соратника А.Я. Березняка и И.С. Селезнева, зашла речь о традициях тех лет, которые были на предприятии, - рассказал сотрудник музея Леонид Геннадьевич Четвериков. - Вспоминали, в частности, о том, как комсомольцы «Радуги» под началом Григория Кузьмича Самохвалова сажали на песчаном пустыре к югу от территории предприятия деревья. Сейчас там освещенная лыжная трасса… Слово за слово, и возникла мысль возродить те традиции. В это время как раз каждый день шел снег, засыпая нашу открытую музейную площадку и экспонаты на ней. И пришла идея обратиться к молодым сотрудникам ГосМКБ, которые также присутствовали на встрече, с просьбой помочь расчистить самолет и другие экспонаты. Представители Совета молодых специалистов предприятия откликнулись на просьбу, и уже спустя несколько дней на площадке школы №10 трудились около десятка крепких ребят во главе с председателем Совета Александром Сыровым, а также уборочная техника МКБ. А.Сыров благодарен всем ребятам - молодым представителям «Радуги», которые откликнулись на его просьбу, опубликованную в одном из внутренних пабликов, и помогли справиться со снежными навалами, полностью укутавшими музейные экспонаты. Спасибо всем ребятам за активную позицию и неравнодушие от сотрудников музея и всех его посетителей. И будет здорово, если в зимнее время такие субботники станут регулярными, чтобы экспозиция под открытым небом приобрела статус всесезонной. Анна Сухая Фото участников субботника