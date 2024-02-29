Глава Дубны Максим Андреевич Тихомиров вручил благодарности от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева сотрудникам АО «Энерготен» - одного из основных ресурсоснабжающих предприятий нашего города.

Как отметил глава города, нынешней зимой, в период сильных морозов, сотрудникам предприятия пришлось трудиться в особенно жестких условиях. «Вы не просто героически работали в непростых условиях, - отметил он, - но и предотвратили аварийные ситуации в Дубне, а также помогали в соседних округах ликвидировать последствия аварий на объектах тепло- и энергоснабжения».

М.А. Тихомиров вручил благодарности губернатора работникам энергетического цеха №14 предприятия Алексею Валентиновичу Струнникову, Владимиру Анатольевичу Матвиенко и Алексею Александровичу Баржину.

Общаясь с представителями «Энерготен», глава города рассказал об основных планах и задачах на текущий год и, в частности, подчеркнул, что в этом году начнется проектирование дополнительного котла для левобережной котельной. Планируется с этим проектом войти в госпрограмму, чтобы у Дубны были резервные мощности.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации города