В Дубне, как и по всей России, идет подготовка к выборам Президента Российской Федерации, которые пройдут 15 - 17 марта. Разъяснительная, информационная работа проводится во всех коллективах: люди должны знать, какие кандидаты участвуют в выборах, а также каким способом можно принять участие в голосовании. Подобная информационная работа в эти дни идет и на градообразующем предприятии нашего города ГосМКБ «Радуга». Сотрудникам выдают информационные листы, в которых подробно описаны способы голосования. Так, например, в настоящее время доступно голосование по месту нахождения под названием «Мобильный избиратель». Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо до 11 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, указав выбранный избирательный участок. Это может быть любой многофункциональный центр «Мои документы», любая территориальная избирательная комиссия (ТИК), голосование доступно через портал Госуслуг, а с 6 по 11 марта - в любой участковой избирательной комиссии. Выборы президента впервые пройдут с использованием дистанционного электронного голосования. Ими смогут воспользоваться жители 29 регионов страны, в том числе и жители нашего города. Для участия нужно подать заявление до 23:59 мск 11 марта. Как проголосовать дистанционно? В период с 29 января по 11 марта (24:00 мск.) необходимо подать заявление на портале Госуслуг. Для этого необходимо: - зайти в личный кабинет; - нажать на баннер «Дистанционное электронное голосование»; - проверить и при необходимости отредактировать свои персональные данные и номер телефона; - подтвердить информацию и согласие на обработку персональных данных; - нажать на кнопку «Подать заявление». Проголосовать с 15 по 17 марта: - зайти на портал дистанционного электронного голосования vybory.gov.ru; - авторизироваться на портале с помощью учетной записи портала «Госуслуги»; - получить электронный бюллетень с помощью смс-кода, который поступит на ваш телефон; - ознакомиться с содержанием электронного бюллетеня, поставить отметку и подтвердить свой выбор. Также дубненцы смогут проголосовать на избирательных участках - многие в этот день идут голосовать всей семьей, не нарушая многолетних традиций. Какую форму голосования выбрать - решать каждому из нас, как и каждый лично должен определиться с самим выбором. Но то, что принять участие в выборах, проявив свою гражданскую позицию, мы просто обязаны в такое непростое для нашей страны время - это бесспорно. От правильного выбора зависит будущее России, будущее каждого из нас. И наш президент есть и будет - нашей силой!