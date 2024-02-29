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Выборы совсем скоро Печать
29.02.2024 08:27

В Дубне, как и по всей России, идет подготовка к выборам Президента Российской Федерации, которые пройдут 15 - 17 марта. Разъяснительная, информационная работа проводится во всех коллективах: люди должны знать, какие кандидаты участвуют в выборах, а также каким способом можно принять участие в голосовании.

Подобная информационная работа в эти дни идет и на градообразующем предприятии нашего города ГосМКБ «Радуга». Сотрудникам выдают информационные листы, в которых подробно описаны способы голосования. Так, например, в настоящее время доступно голосование по месту нахождения под названием «Мобильный избиратель». Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо до 11 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, указав выбранный избирательный участок. Это может быть любой многофункциональный центр «Мои документы», любая территориальная избирательная комиссия (ТИК), голосование доступно через портал Госуслуг, а с 6 по 11 марта - в любой участковой избирательной комиссии.

Выборы президента впервые пройдут с использованием дистанционного электронного голосования. Ими смогут воспользоваться жители 29 регионов страны, в том числе и жители нашего города. Для участия нужно подать заявление до 23:59 мск 11 марта.

Как проголосовать дистанционно?

В период с 29 января по 11 марта (24:00 мск.) необходимо подать заявление на портале Госуслуг. Для этого необходимо:

- зайти в личный кабинет;

- нажать на баннер «Дистанционное электронное голосование»;

- проверить и при необходимости отредактировать свои персональные данные и номер телефона;

- подтвердить информацию и согласие на обработку персональных данных;

- нажать на кнопку «Подать заявление».

Проголосовать с 15 по 17 марта:

- зайти на портал дистанционного электронного голосования vybory.gov.ru;

- авторизироваться на портале с помощью учетной записи портала «Госуслуги»;

- получить электронный бюллетень с помощью смс-кода, который поступит на ваш телефон;

- ознакомиться с содержанием электронного бюллетеня, поставить отметку и подтвердить свой выбор.

Также дубненцы смогут проголосовать на избирательных участках - многие в этот день идут голосовать всей семьей, не нарушая многолетних традиций.

Какую форму голосования выбрать - решать каждому из нас, как и каждый лично должен определиться с самим выбором. Но то, что принять участие в выборах, проявив свою гражданскую позицию, мы просто обязаны в такое непростое для нашей страны время - это бесспорно. От правильного выбора зависит будущее России, будущее каждого из нас. И наш президент есть и будет - нашей силой!
  		 
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