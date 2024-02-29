Заканчивается второй месяц нового 2024 года, и члены Совета ветеранов Большой Волги (большинство - ветераны завода «Тензор») за это в общем-то короткое время 19 февраля передали уже вторую сплетенную ими в этом году маскировочную сеть.

Первая сеть была размером 4,5 на 5,8 метров, очень большая, красивая и белоснежная. Белоснежная потому, что военные действия проходили в зимний период. Вторая сеть размером еще больше - 5 на 7,5 метров, она темного цвета.

Сети очень нужны подразделениям СВО, поэтому несколько членов Совета занимались плетением даже в новогодние праздники - В.М. Пискарева, Татьяна Есипок, Надежда Панкова, Нина Сизова и другие.

Самое сложное в этой работе перевешивать сети, натягивая их на каркас, поскольку каркас размером 1,5 на 3 метра с вкрученными саморезами через 8 см, их всего 214 штук, а сети больших размеров. При перевешивании сплетенные участки сети цепляются за саморезы, и нам приходится поддерживать их вверху 2 - 3 швабрами. В Совете трудятся ветераны - только женщины, которым за 70 лет, и выполнять такие действия им весьма непросто.

Еще раз хочется поблагодарить, сказать большое спасибо предпринимателю строительной фирмы «Анкор» Ю.А. Антонову за оказанную помощь в изготовлении каркасов и за финансовую помощь для отправки посылок бойцам СВО.

В 2023 году члены Совета ветеранов Большой Волги передали подразделениям СВО 300 квадратных метров маскировочных сетей и 22 посылки через волонтеров Анну Горскую и Екатерину Фирсову и получили благодарность от благотворительного фонда Ростовской области «Добрый ангел» за маскировочные сети и от Московской областной Думы - за волонтерскую деятельность и гуманитарную помощь.

Спасибо всем неравнодушным людям, которые занимаются этим благородным делом и вносят свой посильный вклад в нашу общую победу.

Совет ветеранов Большой Волги