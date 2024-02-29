Глава города М.А. Тихомиров накануне Дня защитника Отечества побывал в штабе благотворительного фонда «Батальон», где пообщался с волонтерами и вручил благодарность одному из самых юных представителей этой организации Василисе Кофутиной.

В волонтерских кругах имя этой девочки хорошо известно. Она учится еще только в четвертом классе, но, как отметил Максим Андреевич, уже стала примером для подражания не только для своих сверстников, но и для взрослых. Всё свободное время Василиса проводит в штабе «Батальона»: плетёт сети, помогает собирать посылки для бойцов СВО. Юную дубненку знают многие бойцы на передовой: её письма поддерживают раненых участников СВО. «Наша Василиса», говорят о ней бойцы и называют дочерью полка. Для них она - символ того, что они защищают.

Действительно, тем, кто имеет хоть какое-то отношение к деятельности «Батальона» или следит за его новостями, Василиса давно уже стала родной. Едва ли не каждый день она приносит а штаб что­то нужное для бойцов: вещи, продукты, сладости, сопровождая их теплыми надписями, рисунками и другими посланиями.

Нет слов, чтобы выразить благодарность тебе, Василиса, твоим родителям, которые с детства объясняли нужные вещи и воспитывали в тебе главные ценности, а также всем твоим старшим товарищам, которые делают очень большое общее дело во имя нашей Родины, в поддержку тех, кто сегодня бьется на передовой.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации города