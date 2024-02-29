Дубна - город талантливых мастеров, людей творческих и увлечённых. И замечательной традицией стало проведение в городе выставок декоративно-прикладного творчества и мастерства, в которых принимают участие дубненцы разных возрастов.

В этом году в преддверии Международного женского дня городской клуб «Рукоделие» проводит 12 городскую выставку декоративно-прикладного творчества дубненских авторов «Красота спасёт мир» в выставочном зале ДК «Октябрь».

Стоит лишь переступить порог выставочного зала, как тут же окутывает радостная, уютная и творческая атмосфера. Кудесники Дубны всех возрастов от мала до велика собрали в одном зале замечательные изделия, чтобы порадовать посетителей своими шедеврами, поделиться положительными эмоциями, а главное - опытом, который рождает связь поколений через искусство.

На выставке можно любоваться работами, выполненными в самых различных техниках, удивляясь новизной и разнообразием способов рукоделия. Многие из поделок интересны, оригинальны и в то же время удивительно просты. Представлены шикарное лоскутное шитьё, вологодское кружево, вязание крючком и спицами, вышивка крестом и авторской гладью, мозаика, интересные забавные игрушки, выполненные крючком маленькими мастерицами, бусы, бисероплетение, броши, мозаика, изготовленные людьми с ограниченными возможностями, изделия из кожи, ниток бисера, бумаги, дерева, природного материала, шикарные картины художников, изумительные елочные игрушки, большие шикарные цветы и многое другое. Описать все изделия и фантазию, которую продемонстрировали участники выставки, невозможно. Всё это многообразие из 430 работ представили 87 участников выставки. Большинство их них - женщины. Посетители высоко оценивают мастерство наших горожан.

Городская выставка творчества - это маленький добрый праздник для тех, кто любит искусство. Спасибо всем участникам выставки за сотрудничество, творческих успехов, воплощения идей и вдохновения!

Для всех желающих приблизиться к прекрасному и почувствовать добрую атмосферу сообщаем, что выставка проходит в ДК «Октябрь» на 2 этаже. Выставочный зал открыт ежедневно с 14:00 до 20:00. Закрытие выставки 3 марта в 15:00.

В.П. Кашатова, руководитель городского клуба «Рукоделие»