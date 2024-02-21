Второе заседание штаба по организации выборов президента Российской Федерации состоялось в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». В этот раз в нем приняли участие не только компании-резиденты, но и представители крупнейших градообразующих предприятий наукограда.

В ОЭЗ «Дубна» в расширенной встрече, посвященной выборам главы государства, приняли участие заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская, депутат Московской областной думы Александр Орлов, глава администрации г. Дубны Максим Тихомиров, председатель Совета депутатов городского округа Евгений Углов и председатель территориальной избирательной комиссии города Денис Карюхин.

К участию в организационном предвыборном мероприятии были приглашены представители ведущих резидентов ОЭЗ - «ПРОМТЕХ», «ЯДРО фаб Дубна», «Энкор», «ПСК «Фарма», НПК «ДЕДАЛ», других инвесторов, а также градообразующих производственных предприятий и организаций - Объединенного института ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга», Дубненского машиностроительного завода, ПЗ «Тензор», компании «Кронштадт», отдела МВД России по г.о. Дубна, МСЧ №9 ФМБА России и горбольницы, университета «Дубна» и иных, на которых трудится большая часть жителей наукограда и иногородних специалистов.

Юлия Ольшанская подчеркнула необходимость активного участия граждан в общественно-политической жизни страны, одной из показательных форм которого является реализация конституционного права каждого отдать свой голос за достойного кандидата.

Что беспокоит избирателей, нужен ли дополнительный информационный материал по предстоящим выборам, как на предприятиях будет организовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ) - в ходе рабочей повестки предвыборного штаба на эти и другие вопросы были получены подробные ответы. Представители предприятий и организаций рассказали о том, какая конкретная работа уже проделана, представили штабу данные о численности сотрудников, проживающих в Дубне и за ее пределами, о том, сколько из них решили пройти онлайн-голосование, а сколько по традиции всей семьей пойдут на избирательные участки.

Данные по ОЭЗ «Дубна» на штабе представил заместитель генерального директора - исполнительный директор Роман Хомяков. Он отметил, что в управляющей компании под руководством генерального директора ОЭЗ регулярно проходят совещания, на которых обсуждаются промежуточные итоги подготовки к выборам, успешно прошла тренировка по ДЭГ, на участие в котором уже подали заявки 89 работников УК. В ОЭЗ организованы три пункта для консультаций по дистанционному электронному голосованию через портал Госуслуг. Они работают ежедневно в часы пик, и здесь любой желающий может получить консультацию, как грамотно воспользоваться удобной услугой, которая занимает не более пяти минут.

До выборов президента России остается чуть больше месяца. Избирательный бюллетень главного для нашей страны политического события этого года будет включать четырёх кандидатов на этот ответственный пост. От того, как мы проголосуем, зависит не только успешная реализация намеченных проектов во всех сферах жизни и деятельности, но и благополучие каждого из нас.

Светлана ЖУКОВА

Фото пресс-службы ОЭЗ Дубна