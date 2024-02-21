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Памятная дата Печать
21.02.2024 17:55

15 февраля - 35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Памятным митингом дубненцы почтили память всех, кто исполнял служебный долг за пределами нашей Родины.

У памятной ротонды на набережной Волги каждый год собираются участники боевых действий в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе, чтобы увидеться со своими боевыми товарищами и вспомнить тех, кто не вернулся домой…

 

Вместе с ветеранами боевых действий в памятном митинге приняли участие представители городской администрации и лично заместитель главы Администрации г.о. Дубна В.А. Потапенко, Совета ветеранов, силовых структур, а также школьники.

В поздравительном обращении главы города М.А. Тихомирова, адресованном в этот день воинам-интернационалистам, ветеранам боевых действий в Афганистане, участникам локальных войн и военных конфликтов - слова признательности и благодарности за проявленное мужество, стойкость, верность присяге. Слова искренней гордости. Как отметил Максим Андреевич, огромная благодарность общественным и ветеранским организациям, которые вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, за то, что они передают молодому поколению свой опыт и прививают уважение к истории.

Председатель Совета ветеранов города Наталья Михайловна Шувикова, говоря об этой памятной дате, отметила, что выводом из Афганистана советских войск руководил Герой Советского Союза генерал Борис Громов, который командовал 40-й армией. Свои переживания того времени он описал в недавно вышедшей в свет книге «Три жизни одного человека». Жизнь номер один в ней как раз и посвящена афганским событиям более чем тридцатилетней давности, в которых волею судьбы Б.В. Громов принимал участие в течение пяти с половиной лет из девяти, на протяжении которых в Афганистане шла война. В ноябре 2023 года Борису Всеволодовичу Громову исполнилось 80 лет.

«Выполнение интернационального долга 40-й армией показало всему миру, что героизм, отвага, преданность Родине, верность воинской присяге во все времена отличали наших защитников Отечества», - отметила Н.М. Шувикова. И пожелала всем ветеранам, членам общественной организации «Боевое братство» мира, крепкого здоровья, бодрости духа и долгих счастливых лет жизни.

Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации города
  		 
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