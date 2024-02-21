Патриотическая работа в гимназии №3 не прекращается весь год. Ученики становятся участниками самых разных городских мероприятий с патриотическим уклоном, а также регулярно проводят в стенах школы свои торжественные линейки, вечера и построения. В преддверии празднования Дня защитника Отечества советником директора по воспитанию и по взаимодействию с общественными объединениями Татьяной Ивановной Соловьевой при участии школьной театральной студии «Мечта» (руководитель Ольга Вячеславовна Зорина) проведен ряд мероприятий. Одним из наиболее ярких стала торжественная линейка, на которой почетными гостями стали солисты ансамбля офицеров запаса «Фронтовые песни» под руководством Марины Валентиновны Чайковской. Торжественный вынос флага Российской Федерации, исполнение гимна нашей страны да и сам дух торжественности, когда вокруг тебя настоящие офицеры, что ни говори, а настраивает на патриотический лад. Да и репертуар ансамбля, который на линейке исполнил несколько номеров, - в основном песни о Родине, о преданности Отчизне и любви к ней. Так, со сцены в исполнении ветеранов прозвучали «Баллада о солдате», «Мы - армия народа», «Поклонимся великим тем годам». Ребята и учителя подпевали солистам, позже читали стихотворения о подвигах русского солдата, а участники школьной театральной студии «Мечта» исполнили очень трогательную песню «Верните память», после которой была объявлена минута молчания. Финал праздника украсил вальс старшеклассниц с офицерами, ставшими уже давно добрыми друзьями и старшими товарищами всему коллективу гимназии. Выступление юных чтецов первых - вторых классов, которое также состоялось в гимназии на днях, было посвящено патриотической тематике и проходило в рамках мероприятия с говорящим названием «Служу России». Татьяна Ивановна Соловьева рассказала ребятам начальных классов не только о самом Дне защитника Отечества, но и о ныне популярном движении «Орлята России», в которое, кстати, еще в прошлом году были приняты ребята третьей гимназии. А для учеников третьих классов был организован музыкальный фестиваль «Будущие защитники России», где сами ребята под руководством учителя музыки Светланы Вячеславовны Троицкой и участников школьной театральной студии «Мечта» выступили в роли артистов. Номера представили юные барабанщицы, чтецы и исполнители патриотических песен. Проведение таких мероприятий, уверены в гимназии, помогает растить ребят с высоким нравственным идеалом и в духе патриотических ценностей. Чтобы любовь к Родине для наших повзрослевших мальчишек и девчонок выражалась не только в словах, а была в сердце, в делах, в жизни. Людмила Петрова