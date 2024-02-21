Письмо в тему

Уважаемые сотрудники газеты «Встреча». Я получаю вашу газету, с нетерпением жду ее каждую неделю, чтобы узнать городские новости. Для меня это очень важно, поскольку мне уже 95 лет, и живу я одна, муж умер, так что я вдова ветерана Великой Отечественной войны. Поэтому газета для меня - связь с внешним миром. Конечно, у меня есть помощница, соцработник приносит мне продукты, в общем, люди добрые обо мне заботятся.

Много лет я работала на Дубненском машиностроительном заводе. Являюсь ветераном труда. Всю жизнь я привыкла быть среди людей, в коллективе.

А недавно со мной случилась беда, и хочется рассказать о людях, которые мне очень помогли в трудную минуту. Зазвонил телефон, я поспешила взять трубку, но споткнулась и, не удержавшись на ногах, упала плашмя, сильно ударившись о дверной косяк.

Моя помощница пыталась помочь мне встать с пола, но безрезультатно - ноги у меня больные, передвигаюсь с палочкой. Поняв, что самим нам не справиться, решили вызвать МЧС. Позвонили, и вскоре очень оперативно приехали трое работников МЧС и помогли мне подняться с пола.

Кому-то может показаться, что это мелочь, о которой и рассказывать-то не стоит. Ну, подумаешь, помогли человеку с пола встать. Но когда ты совсем беспомощный и не на кого надеяться, рассуждаешь по-другому. Эти трое ребят стали для меня настоящими спасителями.

Хорошо, что есть служба, сотрудники которой по первому зову спешат на помощь людям. Я от всей души благодарю всех работников МЧС – это мужественные люди, готовые справиться с любой задачей. Но особенно благодарю своих спасителей (к сожалению, не знаю их имена), которые дежурили 14 января и пришли мне на помощь в этот день.

Поздравляю работников МЧС с Днем защитника Отечества, желаю им крепкого здоровья и счастья в личной жизни.

П.К. ОСИПОВА, ветеран труда