С Днем защитника Отечества!

Уважаемые ветераны и сотрудники ГосМКБ «Радуга» имени Александра Яковлевича Березняка! Наши дорогие защитники Отечества!

От имени Совета ветеранов нашего предприятия поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Вы, как никто другой, понимаете значимость таких слов и выражений, как «защита Отечества», «трудовая доблесть» и «героизм». На вас и сегодня, в столь непростое время, государство возложило огромную ответственность по укреплению и защите рубежей нашей Родины.

Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям. С праздником!

В.И. Щиборщ, председатель Совета ветеранов ГосМКБ «Радуга»