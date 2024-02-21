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С Днем защитника Отечества! Печать
21.02.2024 17:54

С Днем защитника Отечества!

Уважаемые ветераны и сотрудники ГосМКБ «Радуга» имени Александра Яковлевича Березняка! Наши дорогие защитники Отечества!

От имени Совета ветеранов нашего предприятия поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Вы, как никто другой, понимаете значимость таких слов и выражений, как «защита Отечества», «трудовая доблесть» и «героизм». На вас и сегодня, в столь непростое время, государство возложило огромную ответственность по укреплению и защите рубежей нашей Родины.

Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям. С праздником!

В.И. Щиборщ, председатель Совета ветеранов ГосМКБ «Радуга»
  		 
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