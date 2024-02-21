Поздравляем с праздником!

Ежегодно 23 февраля мы поздравляем наших мужчин с Днем защитника Отечества. В первую очередь это праздник ветеранов и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации - тех, кто знает, что такое честь, долг, служба Родине, воинская присяга.

В мире вновь неспокойно, и мы верим, что наши солдаты и офицеры помнят лучшие традиции русской и советской армии. Хочется всем бывшим, настоящим и будущим защитникам Отечества пожелать здоровья, удачи, твердости духа и веры, терпения, сил, стойкости в преодолении любых жизненных ситуаций. И конечно, от всего сердца желаем семейного благополучия, душевного спокойствия и мирного неба над головой!

Н.М. ШУВИКОВА, председатель Городского совета ветеранов