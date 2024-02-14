Строительство жилья в нашем городе сегодня востребовано как никогда. А потому введение в строй каждого нового жилого объекта – это, без преувеличения, большое событие как для самих новоселов, так и для всей огромной команды – строителей, городской администрации, представителей организаций и предприятий, чьи сотрудники получают возможность приобретать в новых домах собственные квадратные метры.

На прошлой неделе ещё один многоквартирный дом на улице Программистов был введён в эксплуатацию. Глава города М.А. Тихомиров вручил его первым жильцам ключи от квартир.

Дом, как отметил Максим Андреевич, переменной этажности - от семи до девяти этажей. Его застройщиком выступила компания «Специализированный застройщик РЭД». Все работы выполнены на высоком уровне и в срок. Глава также подчеркнул, что здание построено в соответствии со всеми современными строительными нормами, во дворе обустроена комфортная детская площадка с резиновым покрытием. В настоящее время застройщик заканчивает возведение второго дома в этом же районе.

Всего, как было отмечено на торжественном мероприятии по случаю вручения жильцам ключей, в новостройке 140 квартир. Несколько из них приобрели бывшие жители аварийного дома №18 на улице Понтекорво, которые получили от государства выкупную цену за аварийное жилье.

Впереди у всех новоселов радостные хлопоты: ремонт, обустройство уютного жилья и переезд в новенькие квартиры. Пожелаем, чтоб такие же хлопоты в этом году испытали еще как минимум несколько сотен жителей Дубны, получив возможность приобрести в строящихся домах собственные квартиры.

Фото пресс-службы Администрации Дубны