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Депутатские отчеты Печать
14.02.2024 00:01

У депутатов городского Совета депутатов отчетная пора в самом разгаре. Первыми перед жителями о проделанной работе отчитывались депутаты территориальной группы микрорайона Большая Волга. На этой неделе, во вторник, аналогичная встреча с жителями состоялась у депутатов Институтской части города и района Черная речка.

 

Подробный отчет о проделанной работе мы опубликуем на страницах газеты, когда отчитаются все территориальные депутатские группы, поскольку основная часть работы делается депутатами сообща и многие реализованные проекты, инициативы – это работа конкретных депутатов либо комиссий без принадлежности к территориальной группе. Пока же отметим достаточно низкую активность жителей на подобного рода мероприятиях. А жаль. Такие встречи с депутатами – реальная возможность озвучить свои предложения, пожелания, инициативы, а также получить ответы на волнующие вопросы.

Справедливости ради стоит сказать, что на отчете депутатской группы Большой Волги хоть и было жителей не так уж много, но в основном это как раз те люди, которым далеко не все равно, что происходит в городе, а потому они задавали вполне конкретные вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий, обустройства парковочных мест, ремонта учебных заведений, в частности, школы №7 и др. Отвечали на эти вопросы не только депутаты. На этот раз самое активное участие в отчете принял и глава нашего города М.А. Тихомиров, а потому горожане из первых уст узнавали о конкретных намерениях городских властей решать те или иные вопросы, озвученные жителями.

Мы же еще раз напоминаем, что на следующей неделе во вторник, 20 февраля, в 18:00 состоится отчет Левобережной территориальной депутатской группы. Место встречи - лекционный зал ДК «Октябрь». Так что, дорогие горожане, приходите на отчет и получите возможность узнать не только о проделанной депутатами работе, но и спросить с них о том, что так и не было сделано вопреки просьбам жителей. Такое общение в любом случае должно быть на пользу дела.

Анна Владимирова

Фото пресс-службы Администрации Дубны
  		 
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