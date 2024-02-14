У депутатов городского Совета депутатов отчетная пора в самом разгаре. Первыми перед жителями о проделанной работе отчитывались депутаты территориальной группы микрорайона Большая Волга. На этой неделе, во вторник, аналогичная встреча с жителями состоялась у депутатов Институтской части города и района Черная речка. Подробный отчет о проделанной работе мы опубликуем на страницах газеты, когда отчитаются все территориальные депутатские группы, поскольку основная часть работы делается депутатами сообща и многие реализованные проекты, инициативы – это работа конкретных депутатов либо комиссий без принадлежности к территориальной группе. Пока же отметим достаточно низкую активность жителей на подобного рода мероприятиях. А жаль. Такие встречи с депутатами – реальная возможность озвучить свои предложения, пожелания, инициативы, а также получить ответы на волнующие вопросы. Справедливости ради стоит сказать, что на отчете депутатской группы Большой Волги хоть и было жителей не так уж много, но в основном это как раз те люди, которым далеко не все равно, что происходит в городе, а потому они задавали вполне конкретные вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий, обустройства парковочных мест, ремонта учебных заведений, в частности, школы №7 и др. Отвечали на эти вопросы не только депутаты. На этот раз самое активное участие в отчете принял и глава нашего города М.А. Тихомиров, а потому горожане из первых уст узнавали о конкретных намерениях городских властей решать те или иные вопросы, озвученные жителями. Мы же еще раз напоминаем, что на следующей неделе во вторник, 20 февраля, в 18:00 состоится отчет Левобережной территориальной депутатской группы. Место встречи - лекционный зал ДК «Октябрь». Так что, дорогие горожане, приходите на отчет и получите возможность узнать не только о проделанной депутатами работе, но и спросить с них о том, что так и не было сделано вопреки просьбам жителей. Такое общение в любом случае должно быть на пользу дела. Анна Владимирова Фото пресс-службы Администрации Дубны