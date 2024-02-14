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14.02.2024 00:01

Врачи Дубненской больницы приглашают жителей пройти диспансеризацию в поликлинике в будние дни и в выходной.

Комплексное обследование включает проведение инструментально-лабораторной диагностики: анализ крови, флюорография, маммография, ЭКГ, измерение антропометрических показателей, анкетирование, осмотр и консультация специалиста. По результатам обследования будет присвоена группа здоровья, а при необходимости врач направит пациента на дообследование, лечение или медицинскую реабилитацию. Диспансеризацию можно пройти 1 раз в 3 года для граждан 18-39 лет, а с 40 лет - ежегодно.

Для удобства жителей и записи на диспансеризацию активировали новый номер телефона 8(991)574-26-11. Также можно записаться по телефону 122, на портале Госуслуг или обратиться в порядке живой очереди. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.
  		 
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