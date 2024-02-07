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07.02.2024 00:10

На днях соглашение о сотрудничестве подписали молодежные центры сразу трех городов: Дубны, Талдома и Сергиева Посада. Торжественно-дружественная церемония состоялась на территории Талдомского района: молодежные делегации трех городов Подмосковья принимал глава Талдомского городского округа Юрий Васильевич Крупенин.

 

В каждом из этих трех муниципалитетов, как было отмечено на встрече, на достаточно высоком уровне поставлена работа с молодежью и в течение года проходят десятки (а то и сотни) мероприятий, организаторами либо соорганизаторами которых как раз выступают молодежные объединения. А вот взаимодействие между молодежными организациями разных городов стоит действительно усилить, чтобы была возможность проводить совместные и более масштабные мероприятия, обмениваться идеями и опытом.

Документ, который, судя по всему, и станет отправной точкой для сотрудничества молодежи северного куста Подмосковья, подписали руководители молодежных центров: Дубны - Илона Гиренкова (Комплексный молодежный центр «Инициатива»), Талдома - Ксения Марченко (Молодежный центр «Выбор») и Сергиева Посада - Юрий Логинов (Молодежный клуб «Атмосфера»).

Участники встречи обсудили перспективы развития молодежной сферы. Поступили предложения по организации соревнований по киберспорту, музыкальных фестивалей и туристических проектов. Глава г.о. Талдом Ю.В. Крупенин рассказал делегатам о Талдомском округе и основных его достопримечательностях. На встрече с ребятами он подчеркнул, что подписанный документ - это важный шаг к созданию благоприятных условий для развития подмосковной молодежи, раскрытия её потенциала и успешной самореализации.

Фото пресс-службы Администрации г.о. Талдом
  		 
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