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Впереди важный выбор Печать
07.02.2024 00:10

В преддверии выборов Президента России управляющая компания ОЭЗ «Дубна» организовала первую встречу резидентов с представителями администрации города, территориальной избирательной комиссии наукограда, Совета депутатов городского округа.

С 29 января на билбордах различных городов нашей страны стал появляться лозунг «Вместе мы сила - голосуем за Россию!». И в этот же день на площадке ОЭЗ в подмосковной Дубне, где сегодня свои инновационные проекты реализуют 162 высокотехнологичных компании, состоялась первая встреча их представителей с главой администрации Дубны Максимом Тихомировым, председателем Совета депутатов городского округа Евгением Угловым и председателем территориальной избирательной комиссии города Денисом Карюхиным.

 

Встреча была посвящена организационным моментам предстоящих выборов главы государства, которые пройдут в марте этого года. Максим Тихомиров акцентировал внимание участников мероприятия на том, что провести избирательную кампанию нужно со всей ответственностью и для этого тщательно подготовиться, рассказал, что к дате голосования будут актуализированы сведения об избирателях, пройдут обучение наблюдатели, при необходимости для людей с ограниченными физическими возможностями по их заявкам будет организовано голосование на дому и в целом сделано всё, чтобы максимальное число дубненцев могли принять участие в выборах. Денис Карюхин уточнил, что заявку для выездного голосования на дому можно будет подать до 14 часов дня 17 марта и это может сделать как сам избиратель, так и любой его родственник.

В ходе мероприятия генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что серьезное внимание необходимо уделить информированию сотрудников компаний. Руководитель подчеркнул, что важно начать работу по подготовке к ответственному событию заранее, и поделился положительным опытом организации прошлогодних выборов губернатора Московской области. Тогда благодаря возможности сделать это дистанционно, через портал Госуслуг, в первый день проголосовали практически 100% работников УК. Антон Афанасьев рассказал, что и в этот раз на площадке будут организованы места для дистанционного электронного голосования. Их откроют в Конгресс-центре и на КПП, а специально подготовленные сотрудники помогут грамотно воспользоваться услугой. В управляющей компании уже провели электронное голосование в тестовом режиме, и оно прошло успешно.

Предстоящие выборы Президента России на ближайшие шесть лет - важнейшее событие для всей нашей страны. В завершение встречи в Конгресс-центре руководитель ОЭЗ «Дубна» призвал резидентов проявить активную гражданскую позицию, которой всегда отличались специалисты, работающие на территории подмосковной бизнес-площадки.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»
  		 
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