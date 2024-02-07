До конца февраля состоятся отчеты территориальных депутатских групп Совета депутатов нашего города.

Отчет территориальной депутатской группы микрорайона Большая Волга уже прошел в минувший вторник. С ближайшим отчетом теперь выступят депутаты Институтской части города. Так, отчеты будут проходить:

- 13.02.2024 г. в 18:00 – отчет территориальной депутатской группы Институтской части города и района Черная речка (зал заседаний Совета депутатов, ул. Академика Балдина, дом 2, каб. 117);

- 20.02.2024 г. в 18:00 – отчет Левобережной территориальной депутатской группы (лекционный зал ДК «Октябрь»).