Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Дубна Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав города Дубны Московской области» состоятся 12 марта 2024 года в 17 часов 30 минут в зале заседаний Совета депутатов городского округа Дубна по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, каб. 117 как в очном режиме, так и в режиме видео-конференц-связи. Приглашаются все желающие.

Регистрация участников публичных слушаний, участвующих в публичных слушаниях в режиме видео-конференц-связи, осуществляется посредством направления ими заявки через Интернет-приемную на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области по адресу: https://naukograd-dubna.ru/feedback/index, с указанием фамилии, имени и отчества, адреса электронной почты и адреса регистрации по месту жительства.

Идентификатор и пароль конференции, организованной для проведения публичных слушаний, с использованием технически предназначенного для таких целей программного обеспечения, а также инструкция по установке и подключению такого программного обеспечения направляются на указанный лицом, подавшим заявку на регистрацию в качестве участника публичных слушаний, адрес электронной почты.