Мы, жители дома № 15 на улице Тверской, выражаем свой протест против строительства 17-этажного дома на месте бывшего КЮТа, потому что: 1. Недостаточная прочность нашего панельного дома По имеющейся информации от бывшего главного инженера ЖКУ-2 Поминовой И.М., на фундаменте дома в ростверке - вокруг вбитых свай - образовались трещины. Данная информация была закреплена в Акте, составленном еще специалистами ЖК-2, т. е. эта ситуация длится уже достаточно долгий период. На месте образовавшихся трещин выставлены маяки. В связи с этим по плану застройки, составленному в более ранний период ООО «Бетиз», данный участок отводился для постройки детского сада, который имеет массу, значительно отличающуюся от массы 17-этажки. Также имеются трещины в швах между панелями, которые каждый год ремонтируют, пытаясь содержать дом в надлежащем для проживания состоянии. Строительство 17-этажной башни в опасной близости к нашему дому, учитывая, что грунт имеет определенные колебания, так как дом построен на болотистой местности, приведет к непоправимым последствиям: фундамент не выдержит такую нагрузку, и дом может стать аварийным в любой момент, вплоть до обрушения. 2. Инсоляция и освещение Из-за большой разницы в этажности домов башня накроет тенью наш дом. Недостаток солнечного света губительно отражается на иммунитете человека, кроме того, отсутствие солнечного света напрямую влияет на психику людей. Этому есть научное подтверждение, которое почему-то не учитывается при планировании застройки. 3. Парковка На мастер-плане, представленном для обсуждения, граница участка, отведенного под застройку 17-этажного дома, далека от реальных размеров. Территория между двумя детскими садами - «Рябинка» и «Семицветик» - будет прилегать непосредственно к парковке. Как это сообразуется с имеющимися санитарными нормами? Выхлопные газы не приносят пользы для здоровья, а уж для детей тем более. 4. Транспорт Строительство домов, представленных на плане застройки, увеличит количество транспорта на улицах Тверской и Октябрьской в несколько раз. Уже в настоящий момент имеется огромный дефицит парковок для личного транспорта. Бывший мэр Дубны В.Э. Прох, выступая в прямом эфире много лет назад, уверял граждан, что в плане застройки на улице Тверской, осуществлявшейся ООО «Бетиз», предусмотрено строительство многоуровневой парковки в районе нового рынка. В настоящий момент такая парковка так и не была построена. И не предусмотрена новым мастер-планом. В вечернее время улица представляет собой кошмарное зрелище, владельцы автомобилей пытаются припарковать машину каким угодно способом. Порой спецтранспорт не может заехать или выехать во двор или со двора. Вывоз мусора, скорая помощь, пожарная машина, доставка товаров на дом превращаются в ребус для водителей. Так, в нашем доме № 15 осенью случился пожар, и машина пожарной-спасательной службы вынужденно стояла на дороге, создавая проблему для общественного транспорта, так как не могла заехать во двор. Слава Богу, что пожар удалось быстро локализовать, и обошлось без человеческих жертв со стороны жильцов, а также спасателей. На мастер-плане усматривается, что стоянка для личного транспорта предполагается на середине проезжей части, а движение по улице будет осуществляться в 2 стороны. Изначально ширина проезжей части не позволяет этого сделать. Из чего можно сделать вывод, что дорога будет расширяться за счет территории, которая имеется перед нашим домом и другими домами по нечетной стороне, что в очередной раз повлечет вырубку деревьев. Благодаря этим деревьям мы хотя бы частично не поглощаем выхлопные газы в чистом виде. Кроме того, в промежутке между домами и дорогой проложены коммуникации. В магазин «Пятерочка», находящийся на улице Тверской, д.22, осуществляется доставка товаров крупногабаритным транспортом. Так как проезд к месту выгрузки товаров часто бывает затруднен - въезд во двор сильно заужен, в ожидании заезда автомобили долгое время стоят с работающими двигателями и создают помехи для движения по улице. Автобус, следующий по маршруту №7, каждый раз при встрече с попутным транспортом проезжает с большим трудом, рискуя создать на дороге аварийную ситуацию. Кроме того, автобусный парк, осуществляющий перевозки, является сильно «уставшим», добавляя жителям домов еще больше выхлопных газов, которые выделяются автобусами в большом объеме. Учитывая все эти факторы, наша улица с каждым днем превращается в узкое и темное загазованное «ущелье». 5. Экология При застройке улицы предыдущим производителем работ по строительству ООО «Бетиз» были уничтожены все зеленые насаждения по четной стороне улицы. В настоящий момент ситуация меняется только в худшую сторону. Новый застройщик уничтожил на четной стороне последние деревья, и только в районе бывшего КЮТа еще остался зеленый остров, дающий хотя бы какой-то кислород. Вырубка деревьев приводит к тому, что дома во время летней жары превращаются в каменные мешки, в которых нельзя существовать без кондиционеров, которые в свою очередь создают нагрузку на электрические сети. При планировке улицы не учитывается роза ветров. Так как в нашей местности в основном преобладает западное направление ветра, то улица Тверская при малейшем ветерке превращается в «аэродинамическую трубу». Дети, идущие в школу, вынуждены прибегать к помощи родителей, которые в прямом смысле слова тащат их за руку, потому что они не в силах преодолеть скорость воздушного потока. Уже в настоящий момент, до ввода в эксплуатацию уже построенных домов, из канализационных колодцев, находящихся вблизи нашего дома, идет выделение устойчивого запаха фекалий. Редкий день обходится без этого события. Имеющиеся коллекторы не справляются с нагрузкой. Можно себя представить, что произойдет с канализацией, если рядом появится 17- этажная башня. Оборудование очистных сооружений находится в сильно изношенном состоянии, что грозит перейти в экологическую катастрофу каждый день. В таком же удручающем состоянии находится оборудование станции, которая снабжает холодной водой весь Левый берег. Оборудование не менялось со времен постройки Водонасосной станции в 50-х годах 20 века. Котельная Левобережья также работает на полную мощность, используя последние ресурсы. Нельзя улучшать чьи-то жизненные условия за счет ухудшения жизни жителей уже имеющихся домов. Это противоречит всем нормам нашей Конституции и указаниям Президента о создании комфортной среды проживания в наукоградах. Предлагаем: 1. Вместо запланированной постройки 17-этажной башни на месте здания бывшего КЮТа благоустроить зону отдыха. Это позволит жителям близлежащих уже имеющихся домов, а также уже построенных домов иметь место, где можно подышать свежим воздухом. Вложения минимальные - вырубить сорный подлесок, проложить 2-3 дорожки с твердым покрытием, поставить пару скамеек, пару фонарей. Польза будет максимальная. Либо вернуться к первоначальному плану ООО «Бетиз» и оставить данный участок для постройки детского сада. 2. Изыскать квартиры для расселения бараков во вновь построенных (строящихся) домах, чтобы не сталкивать лбами жителей аварийных домов и жителей, которые против постройки «человейников» (так теперь пренебрежительно именуют многоэтажные дома, которые построены вопреки здравому смыслу). 3. Уменьшить этажность в других домах, которые предполагается построить на улицах Тверской - Октябрьской. 4. Переместить автобусный маршрут № 7 на улицу Свободы, хотя бы для движения в одном направлении, по примеру улицы Карла Маркса. 5. Провести реконструкцию технологического оборудования всех ресурсоснабжающих организаций, включая Водонасосную станцию, Очистные сооружения, относящиеся к ПТО ГХ. Совет дома и группа инициативных жителей дома: Гальперина Л.П. Дрофа Т.Н. Егорова Е.В. Поминова И.М. Шилина И.И.