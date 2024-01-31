В Дубне торжественно открыли головной референсный Центр проммедицины ФМБА России. На мероприятии «ПРОММЕДИЦИНА 2.0: Инновации и ключевые тенденции в охране здоровья сотрудников промышленных предприятий стратегических отраслей», состоявшемся 25 января в формате ВКС, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и руководитель ФМБА России Вероника Скворцова дали старт головному референсному Центру промышленной медицины в Дубне и еще 9 новым центрам по всей стране. Встреча была посвящена сохранению и укреплению здоровья и трудового долголетия работающих граждан, а ее основной площадкой стал координационный центр правительства России. К разговору были приглашены представители из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов страны, в которых созданы и начинают работать современные Центры промышленной медицины. В подмосковном наукограде Дубна такой центр организован на базе МСЧ №9 ФМБА России, подразделением которого является Цифровой здравпункт в Особой экономической зоне «Дубна». На открытии торжественного мероприятия заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сделала акцент на том, что сохранение здоровья и благополучия людей является одной из национальных целей, которые поставлены президентом, и сегодня правительство уделяет этому особое внимание. «Мы ожидаем улучшения качества доступности медицинской помощи для тех, кто наблюдается на амбулаторном этапе. В Российской Федерации более чем 200 тысяч предприятий, на них трудится 13,5 миллионов человек. В зоне ответственности Федерального медико-биологического агентства находится 735 стратегических предприятий, где работают более 700 тысяч человек», - сказала Татьяна Голикова, отметив, что Федеральное медико-биологическое агентство является флагманом развития промышленной медицины, имеет богатейшую историю, замечательный профессиональный и научный состав, который занимается проблемами промышленной медицины, развивает науку в этом направлении и делает возможным внедрение научных достижений в практическую жизнь. Именно поэтому комплексное развитие промышленной медицины по всей стране начинается с учреждений ФМБА России. «С 2022 года на территории обслуживания Агентства действуют 14 центров промышленной медицины, и я хочу сказать, что есть очень позитивные результаты - снижение заболеваемости обслуживаемого населения за 2023 год составило 18%, а снижение первичного выхода на инвалидность - на 23%. И конечно, это даёт уверенность в том, что мы идем в правильном направлении и развиваем это направление деятельности в ФМБА», - сказала Татьяна Голикова. Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что биомедицинская наука изменила парадигму здравоохранения. «От лечения больных мы перешли к сопровождению здоровых. Развилась идеология комплексной профилактики, что потребовало модернизации всей системы. Мы вместе с правительством Российской Федерации, с Татьяной Алексеевной (Голиковой) разработали эталонную систему промышленной медицины на основе создания комплексных центров промышленной медицины, максимально приближённых к месту работы людей и производственным процессам. Это комплекс, включающий сеть цифровых здравпунктов, современные, высокотехнологичные, консультативно-диагностические центры, отделение первичной специализированной помощи, включая психофизиологическую лабораторию, отделения профессиональной патологии, амбулаторной реабилитации и ряд других. Таким образом, создаётся фактически полный блок первичной медико-санитарной помощи от максимально индивидуализированной профилактики до максимального восстановления здоровья - все это сосредоточено в одном месте, что, конечно, чрезвычайно комфортно», - сказала Вероника Скворцова. Только в 2023 году в регионах было создано 16 Центров промышленной медицины. 9 торжественно открыли на прошедшей встрече. Также в подмосковном наукограде Дубна на базе МСЧ №9 был открыт головной референсный Центр промышленной медицины ФМБА России, основной задачей которого станет координация обеспечения методологической поддержки развития промышленной медицины в стране в целом. О сотрудничестве с ФМБА России в укреплении и развитии медсанчасти на встрече говорили директор ОИЯИ Григорий Трубников и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, который вначале кратко рассказал об особой экономической зоне, где сегодня реализуют свои уникальные проекты 163 компании резидентов и создано около 7 тысяч рабочих мест. Затем руководитель подробно остановился на услугах цифрового здравпункта - основного подразделения Центра промышленной медицины в Дубне: «Сегодня наши специалисты имеют возможность проходить диспансеризацию и стационарное лечение в медсанчасти, им открыт доступ к услугам Центра промышленной медицины. Непосредственно на территории ОЭЗ функционирует Цифровой здравпункт, где с применением искусственного интеллекта, цифровых технологий сотрудники предприятий проходят предсменные и послесменные осмотры, при необходимости получают телемедицинские консультации врачей узких специальностей и оформляют листки нетрудоспособности. У нас открыт офис трудового долголетия, где при помощи телемедицины ежедневно проводится производственная зарядка. Взаимодействие с нашим партнером позволило максимально приблизить медицину к людям, сократить время прохождения медосмотров, обследований, вакцинаций, сделать их в шаговой доступности, а за счет централизованного обслуживания существенно сэкономить средства на создание собственного здравпункта». Антон Афанасьев выразил уверенность в эффективности опыта ОЭЗ, получившего высокую оценку на федеральном уровне, для развития бизнеса на других подобных территориях. Непосредственно из Цифрового здравпункта в ОЭЗ «Дубна», который относится к головному референсному Центру промышленной медицины ФМБА России, к участникам мероприятия присоединилась начальник Медико-санитарной части № 9 Ирина Ларионова. Она рассказала о преимуществах инновационных технологий, разработанных специалистами агентства и позволяющих сохранить здоровье трудоспособных граждан. Собственным опытом поделились и другие выступающие, и каждый говорил о необходимости создания подобных центров по всей стране. Согласно «Стратегии развития промышленной медицины в системе ФМБА России», к 2027 году на территории Российской Федерации планируется открыть 61 Центр промышленной медицины. Светлана Жукова Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»