Новый кабинет флюорографии на прошлой неделе открыли в поликлинике Дубненской больницы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Дубны Максим Тихомиров, главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов, заведующий рентгенологической службой Владимир Косабуцкий.

В медорганизациях Московской области продолжается масштабная программа по замене тяжелого оборудования. 24 января в первой поликлинике Дубненской больницы открыли обновленный кабинет флюорографии, где взамен устаревшего аналогового установлен новый цифровой флюорограф. Аппарат уже введен в работу, его ежедневная пропускная способность до 52 пациентов в смену. Цифровой флюорограф имеет низкую лучевую нагрузку, позволяет делать снимки высокого качества, доступные врачу сразу для просмотра, описания и заключения.

- Шаг за шагом мы оснащаем и развиваем диагностическую службу на амбулаторном этапе. В условиях поликлиники имеется возможность сделать бесплатно МРТ, рентген, флюорографию, маммографию и другие инструментально-лабораторные исследования. Благодаря оснащению правобережной поликлиники современным флюорографом диагностика для жителей стала еще ближе и доступнее, - подчеркнул главный врач Игорь Давронов.

Оборудование поставлено благодаря программе модернизации первичного звена, нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.