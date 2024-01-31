СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Упор на диагностику Печать
31.01.2024 15:11

Новый кабинет флюорографии на прошлой неделе открыли в поликлинике Дубненской больницы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Дубны Максим Тихомиров, главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов, заведующий рентгенологической службой Владимир Косабуцкий.

В медорганизациях Московской области продолжается масштабная программа по замене тяжелого оборудования. 24 января в первой поликлинике Дубненской больницы открыли обновленный кабинет флюорографии, где взамен устаревшего аналогового установлен новый цифровой флюорограф. Аппарат уже введен в работу, его ежедневная пропускная способность до 52 пациентов в смену. Цифровой флюорограф имеет низкую лучевую нагрузку, позволяет делать снимки высокого качества, доступные врачу сразу для просмотра, описания и заключения.

- Шаг за шагом мы оснащаем и развиваем диагностическую службу на амбулаторном этапе. В условиях поликлиники имеется возможность сделать бесплатно МРТ, рентген, флюорографию, маммографию и другие инструментально-лабораторные исследования. Благодаря оснащению правобережной поликлиники современным флюорографом диагностика для жителей стала еще ближе и доступнее, - подчеркнул главный врач Игорь Давронов.

Оборудование поставлено благодаря программе модернизации первичного звена, нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
  		 
< Января 2024 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)