С 29 января доступна запись на онлайн-голосование на выборах Президента. При этом у избирателей будет возможность голосовать как лично придя на участок, так и онлайн.

- В Московской области электронная форма голосования уже успешно себя зарекомендовала в прошлом году на выборах губернатора региона. Наши жители отметили удобство дистанционной платформы: можно проголосовать, не выходя из дома и даже находясь вдали от своего избирательного участка. Это, в свою очередь, положительно сказывается на явке, - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как принять участие в ДЭГ:

- Подайте заявление на Госуслугах с 29 января по 11 марта 2024 г., 23:59 по московскому времени. Понадобится подтверждённая учётная запись. Заявление можно отозвать, если передумаете.

- Получите код подтверждения. Он придёт на номер телефона, который указан в личном кабинете. Если код не пришёл, обратитесь в службу поддержки.

- Дождитесь решения. Если в статусе заявления указано «Учтено», вы можете участвовать в ДЭГ.

- С 08:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 г. войдите на портал ДЭГ - используйте логин и пароль от Госуслуг. При голосовании учитывается местное время, и вы сможете проголосовать только по времени региона, в котором у вас постоянная регистрация. Например, если находитесь в Дубне, но прописаны в Екатеринбурге, проголосовать вы сможете по местному времени Екатеринбурга. Дистанционное электронное голосование проводится на vybory.gov.ru.

Выборы Президента пройдут в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года.