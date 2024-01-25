Новый рентген-кабинет открылся в поликлинике Дубненской больницы на левом берегу. Там установлен новый цифровой аппарат.

Аппарат, как отметили в больнице, отечественного производства, имеет ряд преимуществ - минимальная лучевая нагрузка, высокая скорость работы, точная диагностика, а полученные результаты сохраняются в электронном виде, что позволяет любому из врачей увидеть снимок независимо от его местонахождения.

Оборудование было закуплено по поручению губернатора региона А.Ю. Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В медучреждениях Подмосковья продолжается масштабная программа по замене аналогового тяжелого медоборудования на цифровое. В рамках программы проводится сначала ремонт диагностических кабинетов, а по его завершению оснащение новой медтехникой. Для врача-рентгенолога и лаборанта организовано отдельное комфортное рабочее место.

В открытии рентген-кабинета приняли участие заместитель главы Дубны

Д.Г. Утробин, главный врач больницы И.В. Давронов, а также сотрудники учреждения.

- Рентгеновское излучение было открыто 129 лет назад, но актуально до сих пор. Открытие нового рентген-кабинета - долгожданное событие как для жителей, так и для коллектива поликлиники. На амбулаторном этапе значительно расширились возможности проведения диагностических исследований, повысилось качество, сократились сроки ожидания помощи», - подчеркнул главный врач И.В. Давронов.

Левобережная взрослая поликлиника на 540 посещений в смену обслуживает свыше 24 тыс. человек прикрепленного населения. Штат терапевтов укомплектован на 100%.

Получить направление на рентген можно у лечащего врача. Исследование проводится бесплатно, по полису ОМС.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Дубненской больницы