День 27 января 1944 года вошел в историю Великой Отечественной войны как день окончательного снятия блокады Ленинграда. Над городом рассыпались звезды победного салюта. Народ ликовал. Остались позади 900 трагических и героических дней неимоверных лишений суровой блокадной поры.

«История войны не знала такого примера массового героизма, мужества, трудовой и боевой доблести, - говорил Георгий Константинович Жуков, - какую проявили защитники Ленинграда». Долгие месяцы враг терзал осажденный город. Тисками блокады, бомбежками и обстрелами он стремился обескровить и обессилить его защитников, сломить их волю. За время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов, сброшено 100 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Город находился в блокаде два с половиной года, пережил лишения, голод, но не позволил врагу продвинуться дальше.

В честь юбилейной даты Императорский монетный двор выпустил юбилейную медаль «За оборону Ленинграда».

В настоящее время в Дубне проживают девять жителей блокадного Ленинграда. Желаем им здоровья, бодрости духа и благополучия.

Чтоб снова на земной планете

Не повторилось той зимы,

Нам нужно,

Чтобы наши дети

Об этом помнили, как мы!

Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память - наша совесть,

Она, как сила, нам нужна.

(Ю. Воронов)

Н.М. ШУВИКОВА, председатель Городского совета ветеранов