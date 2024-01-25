Глава города М.А. Тихомиров на прошлой неделе проверил ход капремонта в школе №1. Подрядная организация активно приступила к демонтажу. 70% этих работ уже выполнено. Подрядчик оперативно выполняет поставленные задачи. На объекте ежедневно трудятся до 25 человек.

Как отметил Максим Андреевич, работы у строителей много: надо усилить фундамент, заменить межэтажные перекрытия, инъектировать стены, частично заменить кровлю. В настоящий момент ждут окончательный вариант проектного решения, после чего можно будет переходить непосредственно к строительству. Пока идет подготовка здания к бетоно-монолитным работам.

Директор школы Александр Иванович Руденко отмечает, что помещения школы морально устарели. Всё нужно наполнить новым содержанием – это колоссальная работа, выполнить которую нужно успеть к началу нового учебного года.

Напомним, что школа №1 была построена в 1937 году, она старейшая в городе. В рамках президентской программы в здании проведут капремонт, установят новую мебель и оборудование. Учащихся на время работ перевели в другие учебные заведения левобережной Дубны. Все дети учатся в первую смену. Планируется, что 1 сентября этого года ученики вернутся в школу.

Фото пресс-службы Администрации города