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Хорошее подспорье Печать
17.01.2024 00:00

Глава города М.А. Тихомиров вручил свидетельства на улучшение жилищных условий четырем молодым семьям дубненцев. Как подчеркнул глава, эта сумма станет для жителей хорошим подспорьем.

 

Размер социальных выплат, предоставляемых на улучшение жилищных условий всем молодым семьям Дубны из бюджетов разных уровней в наступившем году - более 9,5 миллионов рублей. При этом, как отметил Максим Андреевич, реализация этой программы будет продолжена.

Напомним, что улучшение жилищных условий дубненцев осуществляется в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и муниципальной программы «Жилище».
  		 
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