Более 47 литров крови сдали доноры нашего города в ходе первой в этом году донорской акции, которую провели Московский областной центр крови и Дубненская городская больница. Донорами стали более сотни человек.

- Спасибо всем, кто вновь присоединился к донорской акции, ваша кровь станет спасением чьей-то жизни и укреплением здоровья. Мы благодарим вас за неравнодушие, постоянное участие, желание помочь другим. Вы являетесь отличным примером и мотивацией к донорству для своих близких, родственников, друзей и коллег, - отметил главный врач Игорь Давронов.

Проведение следующего дня донора запланировано на конец января. Напомним, что в прошлом году в Московской области было заготовлено свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов, что на 3,6 тонны больше, чем годом ранее.

Между тем, как сообщили в Правительстве Московской области, более 28 тысяч почетных доноров Подмосковья в январе получат ежегодную выплату в увеличенном размере. В 2024 году жителям, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», в беззаявительном порядке придет ежегодная выплата - свыше 17 тыс. рублей. Она была проиндексирована на 4,5%.

Также почетным донорам предоставляется ряд льгот. Они пользуются бесплатным проездом, а пенсионеры еще получают ежемесячную выплату и компенсацию за коммунальные услуги в размере 50%. Чтобы стать почетным донором, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму - 60 раз или сочетая количество сдачи обоих компонентов.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы горбольницы