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Крещение Господне Печать
17.01.2024 00:00

Расписание праздничных богослужений

 

ХРАМ ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(г. Дубна, ул. Ратмино, д. 49)

18 января

08:30 - Царские часы.

09:00 - Великая Вечерня праздника.

10:30 - Литургия Василия Великого.

12:00 - Великое освящение воды.

12:00-19:30 - Раздача воды.

17:00 - Всенощное бдение.

21:50 - Крестный ход.

22:00 - Освящение на реке.

22:30 - Купание.

19 января

08:30 - Литургия.

10:00 - Великое освящение воды.

12:00-19:30 - Раздача воды.

ПАРК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

(г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 24А, на озере за ТРК «Маяк»)

18 января

22:00 - Освящение воды.

22:30 - Купание.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

(г. Дубна, Церковный проезд, д. 1)

18 января

08:00 - Царские часы.

09:00 - Великая Вечерня праздника.

10:30 - Литургия Василия Великого.

12:00 - Великое освящение воды.

12:00-19:30 - Раздача воды.

17:00 - Всенощное бдение. Великое повечерие, освящение хлебов (лития).

19 января

08:40 - Часы.

09:00 - Литургия.

11:00 - Освящение воды.

12:00-19:30 - Раздача воды.

17:00 - Вечерня и Утреня со славо-словием.

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА

(г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2А)

18 января

09:00 - Служба.

12:20-20:00 - Раздача воды.

17:00 - Служба.

19 января

09:00 - Служба.

11:30-19:00 - Раздача воды.

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

(г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 1)

18 января

08:30 - Великие часы, изобразительны. Вечерня с Литургией. Чин Великого освящения воды.

12:00-19:30 - Раздача воды.

17:00 - Всенощное бдение.

19 января

08:30 - Литургия. Великое освящение воды.

12:00-19:30 - Раздача воды.

ХРАМ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(г. Дубна, ул. Макаренко, д. 42)

18 января

08:00 - Навечерие Богоявления. Часы. Литургия Василия Великого. Молебен с водоосвящением.

10:00-19:00 - Раздача воды.

17:30 - Всенощная.

19 января

08:00 - Литургия. Чин Великого освящения воды.

10:00-19:00 - Раздача воды.
  		 
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