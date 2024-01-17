Крещение Господне Расписание праздничных богослужений ХРАМ ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (г. Дубна, ул. Ратмино, д. 49) 18 января 08:30 - Царские часы. 09:00 - Великая Вечерня праздника. 10:30 - Литургия Василия Великого. 12:00 - Великое освящение воды. 12:00-19:30 - Раздача воды. 17:00 - Всенощное бдение. 21:50 - Крестный ход. 22:00 - Освящение на реке. 22:30 - Купание. 19 января 08:30 - Литургия. 10:00 - Великое освящение воды. 12:00-19:30 - Раздача воды. ПАРК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА (г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 24А, на озере за ТРК «Маяк») 18 января 22:00 - Освящение воды. 22:30 - Купание. ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ (г. Дубна, Церковный проезд, д. 1) 18 января 08:00 - Царские часы. 09:00 - Великая Вечерня праздника. 10:30 - Литургия Василия Великого. 12:00 - Великое освящение воды. 12:00-19:30 - Раздача воды. 17:00 - Всенощное бдение. Великое повечерие, освящение хлебов (лития). 19 января 08:40 - Часы. 09:00 - Литургия. 11:00 - Освящение воды. 12:00-19:30 - Раздача воды. 17:00 - Вечерня и Утреня со славо-словием. ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА (г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2А) 18 января 09:00 - Служба. 12:20-20:00 - Раздача воды. 17:00 - Служба. 19 января 09:00 - Служба. 11:30-19:00 - Раздача воды. ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ (г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 1) 18 января 08:30 - Великие часы, изобразительны. Вечерня с Литургией. Чин Великого освящения воды. 12:00-19:30 - Раздача воды. 17:00 - Всенощное бдение. 19 января 08:30 - Литургия. Великое освящение воды. 12:00-19:30 - Раздача воды. ХРАМ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (г. Дубна, ул. Макаренко, д. 42) 18 января 08:00 - Навечерие Богоявления. Часы. Литургия Василия Великого. Молебен с водоосвящением. 10:00-19:00 - Раздача воды. 17:30 - Всенощная. 19 января 08:00 - Литургия. Чин Великого освящения воды. 10:00-19:00 - Раздача воды.

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