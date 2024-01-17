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Расписание праздничных богослужений
ХРАМ ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(г. Дубна, ул. Ратмино, д. 49)
18 января
08:30 - Царские часы.
09:00 - Великая Вечерня праздника.
10:30 - Литургия Василия Великого.
12:00 - Великое освящение воды.
12:00-19:30 - Раздача воды.
17:00 - Всенощное бдение.
21:50 - Крестный ход.
22:00 - Освящение на реке.
22:30 - Купание.
19 января
08:30 - Литургия.
10:00 - Великое освящение воды.
12:00-19:30 - Раздача воды.
ПАРК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
(г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 24А, на озере за ТРК «Маяк»)
18 января
22:00 - Освящение воды.
22:30 - Купание.
ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
(г. Дубна, Церковный проезд, д. 1)
18 января
08:00 - Царские часы.
09:00 - Великая Вечерня праздника.
10:30 - Литургия Василия Великого.
12:00 - Великое освящение воды.
12:00-19:30 - Раздача воды.
17:00 - Всенощное бдение. Великое повечерие, освящение хлебов (лития).
19 января
08:40 - Часы.
09:00 - Литургия.
11:00 - Освящение воды.
12:00-19:30 - Раздача воды.
17:00 - Вечерня и Утреня со славо-словием.
ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА
(г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2А)
18 января
09:00 - Служба.
12:20-20:00 - Раздача воды.
17:00 - Служба.
19 января
09:00 - Служба.
11:30-19:00 - Раздача воды.
ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
(г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 1)
18 января
08:30 - Великие часы, изобразительны. Вечерня с Литургией. Чин Великого освящения воды.
12:00-19:30 - Раздача воды.
17:00 - Всенощное бдение.
19 января
08:30 - Литургия. Великое освящение воды.
12:00-19:30 - Раздача воды.
ХРАМ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(г. Дубна, ул. Макаренко, д. 42)
18 января
08:00 - Навечерие Богоявления. Часы. Литургия Василия Великого. Молебен с водоосвящением.
10:00-19:00 - Раздача воды.
17:30 - Всенощная.
19 января
08:00 - Литургия. Чин Великого освящения воды.
10:00-19:00 - Раздача воды.