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Без серьезных сбоев Печать
17.01.2024 00:00

Январские морозы в этом году стали серьезным испытанием для жителей всего центрального региона России. В Подмосковье столбик термометра опускался местами до минус сорока градусов по Цельсию. На прочность погода испытывала и жителей, технику, и коммунальные сети.

 

Все эти дни коммунальные службы города были приведены в режим повышенной готовности, и они, как подчеркнул глава города М.А. Тихомиров, в целом со своими задачами справились. В Дубне аварийных ситуаций удалось избежать, хотя в ряде жилых домов температура опускалась ниже нормативных значений. Вместе с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями, отметил Максим Андреевич, команда городской администрации старалась максимально быстро отрабатывать все вопросы: на какие-то адреса привозили тёплые кабели, на другие - тепловые пушки, чтобы отогреть стояки. Сами жители активно писали в соцсетях и помогали разобраться в ситуациях; управляющие компании в основном оперативно отрабатывали обращения жильцов. Тем не менее, как подчеркнул глава города, были и такие частные УК, которые, к сожалению, в непростых условиях повели себя безответственно по отношению к жителям. Каждый из этих случаев требует отдельного разбирательства.

В период холодов М.А. Тихомиров вместе с профильным замом П.С. Гришиным посетили городские котельные. Как отметил генеральный директор АО «Энергия-Тензор» Александр Андреевич Сирош, морозные дни удалось отработать без сбоев, хотя сотрудники трудились в усиленном режиме и сложных условиях. Оборудование котельных выдержало нагрузку.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации города
  		 
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