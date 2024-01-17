В Московской области в шестой раз стартовала ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!», которая продлится до 15 февраля.

В рамках реализации президентского проекта «Экология» деревья переработают в щепу в специальных дробилках, часть используют в качестве компоста и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы», часть пойдет на производство фанеры, которая будет использована при изготовлении элементов новых детских площадок.

Также раздробленная щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области; благоустройстве парков и природных территорий в качестве отсыпки троп и клумб; при создании лыжных трасс для устранения топких мест, так как покрытие из щепы и песка пропускает влагу, не давая воде застаиваться; в зоопарках, на фермах и в центрах реабилитации диких животных для обустройства вольеров в качестве подстилки; в производстве наполнителей для туалетов домашних питомцев.

В Дубне сдать новогоднюю елку на вторичную переработку можно по следующим адресам: на площадке «Мегабак» по адресу: ул. Тверская, д. 28а; на пл. Космонавтов, д. 1 (за ДК «Октябрь») и на ул. Энтузиастов, д. 9а (рядом с бассейном «Карасик»).