29 декабря – день для предприятия ГосМКБ «Радуга» (является членом Союза машиностроителей России и входит в состав КТРВ) особенный. Это день рождения основателя и первого Главного конструктора предприятия Александра Яковлевича Березняка. Каждый год в этот день ветераны МКБ, руководители предприятия, молодые сотрудники возлагают цветы к бюсту выдающегося конструктора и вспоминают яркие моменты его жизни, о которой за все эти годы написана уже не одна книга. Так было и на этот раз – у памятника Александру Яковлевичу состоялся небольшой памятный митинг. Говорили о главном: о том, какую роль сыграла личность конструктора, его гениальный талант в становлении и развитии предприятия, создании уже в то время самых передовых разработок в отрасли. И закладке той самой школы Березняка, которая вот уже больше семи десятков лет позволяет предприятию сохранять и развивать лучшие традиции конструкторского дела. Как отметил в своем выступлении генеральный директор предприятия Сергей Анатольевич Богатиков, Александр Яковлевич обладал не только уникальной способностью разрабатывать изделия высочайшего класса, но и способностью сформировать настолько сильный своими традициями коллектив «Радуги», талантливый, работоспособный, продолжающий долгие десятилетия создавать уникальные образцы техники. Особенно важно, подчеркнул научный руководитель предприятия Владимир Николаевич Трусов, чтобы все работники МКБ, и особенно молодое поколение, знали историю и помнили основателя предприятия. И самое важное, отметил Владимир Николаевич, это техника, которой занимается предприятие, и она, эта техника, всегда будет с отголоском памяти о нашем выдающемся конструкторе. Председатель профсоюзного комитета предприятия Максим Николаевич Щербаков, продолжая мысль руководителей, добавил, что каждый работник предприятия сегодня понимает значимость той работы, которую сегодня выполняет, и не имеет права в чем-то дать слабину. Солидарность с этими словами выразил председатель Совета молодых специалистов Александр Сыров, подчеркнув, что все сотрудники предприятия, и тем более молодежь, которой сегодня немало на предприятии, должны знать, что у коллектива, у предприятия, крепкий, надежный фундамент, который в свое время заложили А.Я. Березняк и его соратники. И эти традиции, заложенные много лет назад, должны быть непоколебимы для всех будущих поколений сотрудников ГосМКБ. Завершился памятный митинг возложением живых цветов к бюсту конструктора. Подготовила Анна Сухая Фото автора