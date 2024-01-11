У нескольких десятков дубненских детишек перед самым Новым годом исполнились желания. В образе добрых волшебников - руководители предприятий и организаций Дубны, благотворители и самые обычные горожане, снявшие с «Елки желаний» новогодний шар с записанной на нем мечтой.

Одними из первых свои подарки 15-летней Анне Кухаренко вручили научный руководитель ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов и заместитель генерального директора предприятия, депутат городского Совета депутатов Анатолий Петрович Утриванов. Девочка очень мечтала о кресле-мешке. Теперь у нее сразу два таких уютных и мягких кресла!

В.Н. Трусов, поздравляя Аню с наступающим Новым годом и вручая подарки, отметил, что желания всех детей должны обязательно сбываться, и тем более таких трудолюбивых и усердных в учебе, как она. Ученица школы «Юна» Анна Кухаренко - многократный победитель олимпиад и конкурсов. Поэтому пожелания ей - успешной учебы и верить в добрые чудеса. В новогодние дни они случаются!

Заместитель главы Администрации города Павел Сергеевич Гришин вручил самокат восьмилетней Марии Сидоренко из многодетной семьи. Приятно, что радовалась исполнению желания не только Маша, но и сам добрый волшебник. Делать детей чуть счастливее - всегда особенная радость.

Инна Михайловна Жукова, заместитель гендиректора по персоналу ОКБ «Аэрокосмические системы», подарок в виде набора капиллярных ручек вручила Владиславе Сергиенко.

Представители Дубненского отделения Союза женщин России вручили сертификат на приобретение наушников Екатерине Орловой.

Новогодний подарок запомнится надолго и маленькому Сереже. Паренек мечтал о велосипеде, и эта его мечта накануне праздника сбылась.

Буквально за пару дней до Нового года в гости к, как оказалось, немного приболевшему мальчонке приехали заместитель генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в состав КТРВ), депутат горсовета Анатолий Петрович Утриванов и директор школы N1, депутат местного Совета депутатов Александр Иванович Руденко. Куда только делась болезнь: Сережка выскочил на улицу прямо в шортах и был готов сразу же погонять на новеньком велике по двору!

Кстати, Анатолий Петрович уже второй год подряд снимает с «Елки желаний» шар с одной и той же мечтой - велосипедом. Так что уже второй мальчишка получает от него в подарок двухколесного друга.

Пусть мечты наших детей обязательно сбываются. И пусть рядом всегда будут люди, которые смогут эти мечты исполнить и подарить искренний восторг и веру в настоящее чудо каждому ребенку!

Анна Сухая