Считанные дни остаются до наступления Нового года. Есть какая-то таинственность в этой предновогодней поре. И как бы суета рабочих будней не отвлекала от главного, есть еще время, чтобы чуть притормозить, задержаться и поглубже вдохнуть это неповторимое ощущение скорого праздника и новогоднего чуда… Кстати, новогодние желания многие из дубненцев уже успели загадать на прошлой неделе, когда в Парке семейного отдыха на Большой Волге встретили несколько десятков Дедов Морозов и Снегурочек: там проходил парад-шествие новогодних волшебников – уже традиционный для нашего города праздник, собирающий огромное количество как самих новогодних героев, так и дубненцев. За красивыми костюмами и пышными заснеженными бородами трудно было распознать простых горожан – работников предприятий, образовательных учреждений, организаций культуры и даже больниц, которые, облачившись в наряды, устроили настоящий искренний праздник для маленьких жителей и не только. Кстати, взрослые с удовольствием подпевали новогодние песни, водили хороводы и что есть силы болели за наиболее понравившегося им Деда Мороза во время конкурсных этапов. Лучших зимних волшебников определяли сразу по нескольким номинациям, а вот главный приз и звание «Главный Дед Мороз и Снегурочка» были присуждены сотрудникам ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Дмитрию Тирищуку и Анастасии Мальцевой. Впереди у коллег из МКБ – горячая пора. Именно в эти дни они ходят по домам и поздравляют детишек сотрудников предприятия с наступающим Новым годом. И это, признаются ребята, такое доброе сказочное время, когда ты вместе с детворой начинаешь чуть больше верить в чудо и в то, что самые важные желания обязательно сбудутся. И мы вместе со всеми Дедами Морозами Дубны желаем горожанам доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба. Пусть в новом году оно будет светлым!