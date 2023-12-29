В Доме культуры «Мир» ОИЯИ прошел торжественный семинар, посвященный 70-летию Лаборатории физики высоких энергий имени В.И.Векслера и А.М.Балдина.

На его открытии выступили директор Объединенного института академик РАН Григорий Трубников и и. о. директора ЛФВЭ ОИЯИ Андрей Бутенко. Григорий Трубников подчеркнул, что 70-летие ЛФВЭ - праздничная дата не только для Лаборатории, но и для всего Института. «Все лаборатории нашего Института - одна большая дружная команда, уникальная научная семья. Для меня большая честь сегодня от имени Института поздравить коллектив ЛФВЭ: в первую очередь ветеранов, всех сотрудников и тех, кто работает вместе с Лабораторией над большими проектами, поздравить наших партнеров по всему миру с этим праздником», - отметил директор ОИЯИ.

По его словам, к ЛФВЭ как нельзя лучше подходит крылатое выражение «непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед». «С периодичностью примерно каждые 15 - 20 лет Лаборатория перерождается, всякий раз становясь сильнее, приобретая новый опыт и усиливаясь замечательными людьми. Заслуги выдающихся ученых, работавших в Лаборатории, отмечены по праву не только страной местоположения, но и всеми странами-участницами и нашими большими партнерами по всему миру: американскими национальными лабораториями, ЦЕРН, партнерами в Китае, Японии и других странах», - подчеркнул Григорий Трубников.

В приветственном слове Андрей Бутенко подчеркнул значимость коллектива сотрудников Лаборатории в осуществлении самых смелых научных замыслов. «Одной из главных наших задач является строительство новых ускорителей. Без настоящей, мощной команды ученых, инженеров, техников, рабочих реализовать такие проекты невозможно. Поэтому главное наследие и достояние Лаборатории и всего Института - это наша команда, которая всегда была на переднем крае науки», - сказал Андрей Бутенко.

Сотрудников Лаборатории поздравил глава администрации нашего города Максим Тихомиров. «Я хотел бы выразить слова признательности и благодарности за то, что каждый день своим кропотливым трудом вы преподносите наш город на мировой арене, где Дубна по-настоящему звучит», - сказал он.

Теплые слова в адрес ЛФВЭ произнесли заместитель председателя Совета депутатов г. о. Дубна Андрей Тамонов, представители коллектива ЛИТ во главе с заместителем научного руководителя ЛИТ Татьяной Стриж, директор ЛТФ Дмитрий Казаков и директор ЛЯП Евгений Якушев. Директора Лабораторий отметили, что история Института начиналась с ГТЛ и ЭФЛАН, которые были преобразованы в ЛЯП и ЛФВЭ ОИЯИ.

В честь 70-летия Лаборатории физики высоких энергий сорока семи ее сотрудникам были вручены награды: почетные дипломы ОИЯИ, почетные грамоты и благодарности главы г.о. Дубна и городского Совета депутатов.

По материалам jinr.ru