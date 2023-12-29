По доброй новогодней традиции на прошлой неделе состоялся прием главы. На нем чествовали горожан, подводили итоги работы за год и говорили о задачах, которые стоят перед городским сообществом на ближайшие месяцы.

На сцену, чтобы поздравить дубненцев с наступающими Новым годом и Рождеством, поднимались в этот вечер глава города М.А. Тихомиров, председатель Совета депутатов Е.Д. Углов, председатель Совета директоров градообразующих предприятий города, научный руководитель ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка В.Н. Трусов, директор Объединенного института ядерных исследований Г.В. Трубников, протоирей А. Горбунов, настоятель храма Всех Святых, в земле Русской просиявших, депутат Мособлдумы М.В. Шевченко и другие приглашенные гости и руководители. Все они говорили об успехах, которых удалось достичь в уходящем году горожанам в самых разных областях и направлениях – в производстве и спорте, в медицине и культуре, в экономике и благоустройстве.

Как подчеркнул глава города Максим Андреевич Тихомиров, в 2023 году удалось реализовать немало национальных проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ. Это результат общей, командной работы органов местного самоуправления, государственных служб, трудовых коллективов и жителей города при огромной поддержке Правительства Московской области и губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Он поблагодарил всех, кто своими знаниями и умениями, трудом, достижениями, добрыми делами и поступками помогает нашей Дубне оставаться лучшим городом и уверенно смотреть в будущее. Особые слова благодарности дубненцам, которые несут сложную службу в зоне специальной военной операции. Они, подчеркнул глава, настоящие герои, защитники Отечества, которые дарят нам мир и безопасность.

Особенно приятная часть вечера – вручение наград. Благодарственное письмо губернатора Московской области вручено А.В. Куликовой, заместителю директора по воспитательной работе школы №2; благодарности губернатора удостоены И.А. Дударева, учитель информатики гимназии №11, и А.С. Кузнецов, главный архитектор программного обеспечения АО «ОКБ «Аэрокосмические системы».

Благодарственное письмо министерства территориальной политики Московской области вручено Д.И. Носову, главному эксперту отдела ЖКХ Администрации города. Благодарственного письма Московской областной Думы удостоен депутат городского Совета депутатов С.Б. Сидоренко. Почетная грамота Мособлдумы вручена Е.В. Гутник, начальнику отдела выездных налоговых проверок ФНС. Почетной грамотой Мособлдумы награжден А.С. Лосев, главный инженер ООО «ТЕЛЕСЕТЬ».

Знак Московской областной Думы «За труды» вручен Н.А. Токаревой, заведующей кафедрой университета «Дубна», и Е.А. Игнатенко, члену Общественной палаты г.о. Дубна, почетному гражданину города.

Дипломом победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2022-2023 награждена Е.Н. Смирнова, руководитель СП – дошкольного отделения д/с «Улыбка».

Также были подведены итоги конкурса детских рисунков, посвященных нашему городу. По итогам конкурса родился календарь «Дубна глазами детей». Авторы лучших работ также были отмечены на новогоднем приеме.

А завершила вечер акция «Елка желаний». С новогоднего дерева были сняты практически все шары, так что желания ребят, написавших их, в самое ближайшее время обязательно сбудутся. Так что в январе мы обязательно расскажем о подарках, которые загадывают под Новый год наши дети, и о том, кто в этом году решил исполнить мечты ребят и сделал их перед праздником немного радостнее и счастливее.

Анна Сухая

Фото пресс-службы Администрации города